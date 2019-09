Obesità | startup israeliana sviluppa proteine ​​dolci per aiutare a ridurre le calorie

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2019) Lo scienziato israeliano Ilan Samish, fondatore e CEO di una società chiamata Amai – giapponese per dolci – mostra un campione di una proteina che hato che mira a risolvere uno dei maggiori problemi di salute del mondo, l’. Nel 2016, l’Organizzazione mondiale della sanità ha riscontrato che il 40% della popolazione adulta globale era in sovrappeso. Il consumo di zucchero rappresenta un fattore principale e potenzialmente la causa di altri problemi fisici ed emotivi. La proteina è stata ridisegnata da Samish per adattarla alle alte temperature dell’industria alimentare e fermentata con lievito per creare una proteina priva di OGM, composta da 20 aminoacidi che possono essere usati per addolcire cibi e bevande. Nel 2016, l’Organizzazione mondiale della sanità ha riscontrato che il 40% della popolazione adulta globale era in sovrappeso, ...