Nuovo caso Samsung Galaxy Fold? Dopo un solo giorno display rotto

Roma - Nuovo caso di razzismo : Juan Jesus denuncia gli insulti sui social [FOTO] : Un nuovo caso di razzismo. Stavolta a essere preso di mira è Juan Jesus. Il difensore brasiliano della Roma ha denunciato l’accaduto con una story su Instagram, dove ha pubblicato lo screenshot dei messaggi ricevuti. “Stai meglio al giardino zoologico li m… tua”, “Maledetto scimmione“ e “Negro” sono gli insulti rivolti al giocatore. Juan Jesus si è quindi rivolto alla Roma scrivendo: ...

Macerata - mamma fa sesso con l’amico 14enne della figlia. Spunta Nuovo caso : “Così mi ha sedotto” : Ci sarebbero nuovi sviluppi sul caso della mamma della provincia di Macerata a processo per una presunta relazione sessuale con l'amico 14enne della figlia. Un ragazzino ha raccontato alla trasmissione "Pomeriggio Cinque" di essere stato sedotto dalla 40enne e come lui anche altri coetanei: "Avevo 15 anni, eravamo in auto e lei ha provato a mettermi la mano in mezzo alle gambe. Ero sconvolto".Continua a leggere

Caso Prati - spunta un Nuovo documento inedito : Il Caso Prati si arricchisce di nuovi colpi di scena annunciati da Massimo Giletti che, dopo Barbara D’Urso, ha deciso di occuparsi del finto matrimonio della soubrette con Mark Caltagirone. Intervistato dall’Adnkronos, il giornalista ha svelato che Pamela Prati, dopo un lungo silenzio, sarà ospite di Non è l’Arena. La showgirl, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe dovuto rilasciare un’intervista a Verissimo, poi ...

Ciclismo – Un Nuovo caso doping colpisce l’Italia : la campionessa europea marathon Fumagalli sospesa in via cautelare : Mara Fumagalli nei guai: la ciclista azzurra sospesa in via cautelare per problemi legati al doping Problemi per la campionessa europea marathon: l’italiana Mara Fumagalli è stata sospesa in via cautelare oggi per problemi legati al doping. L’azzurra, tesserata FCI, è stata dichiarata positiva dalla Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping.L'articolo Ciclismo – Un nuovo caso doping colpisce l’Italia: la ...

Napoli - "Jeans strappati? Niente scuola" : Nuovo caso istituto Scampia : nuovo caso sul regolamento della scuola Carlo Levi Ilaria Alpi di Scampia, istituto molto attivo contro la dispersione scolastica in un territorio senz'altro difficile. Solo qualche giorno fa ha fatto clamore la vicenda di Lino, il tredicenne con le treccine blu al quale la preside Rosalba Rotondo aveva vietato l'accesso in classe, lanciata sul giornale online partenopeo InterNapoli e poi diventata un caso nazionale. La storia ...

Atletico Madrid Juventus - Nuovo caso ultrà : disertata la trasferta di Madrid : Atletico Madrid Juventus – La settimana di Champions League della Juventus è iniziata con una notizia extra-campo: l’arresto di 12 capi ultrà a seguito di una denuncia della società stessa. La risposta della tifoseria non si è fatta attendere. Infatti ciò che succederà stasera al Wanda Metropolitano, non farà di certo piacere alla squadra campione d’Italia. Atletico Madrid Juventus, sciopero del tifo Come riporta il ...

L’Equipe – Nuovo caso Icardi nello spogliatoio del PSG. I fatti : Nuovo caso Icardi nello spogliatoio del Paris Saint-Germain. Scoppia un altro caso nello spogliatoio del Paris Saint-Germain. L’arrivo di Mauro Icardi al PSG sembra non sia stato molto gradito all’ambiente transalpino. A tale riguardo il portale gazzetta.it ha riportato una notizia lanciata da l’Equipe. Ecco quanto riportato: “Secondo il quotidiano sportivo francese, la stella del Barcellona infatti è amico di ...

Ocean Viking - Nuovo caso Malta : l'isola rifiuta il trasbordo dei migranti : Questa notte, in acque maltesi, un'imbarcazione della Guardia costiera italiana ha avviato il salvataggio di 90 migranti che si trovavano a bordo di una piccola chiatta. Il natante, a quanto ha riferito la Guardia Costiera italiana, si trovava in precarie condizioni di galleggiamento. Nel contempo, appena concluse le prime operazioni di salvataggio, la Guardia Costiera italiana ha chiesto a Malta di poter inviare una seconda imbarcazione adatta ...

Nuovo «caso» a Scampia : fratelli non ammessi in classe per i jeans strappati : Lino ha deciso di tagliarsi le treccine blu, per via delle quali la dirigente scolastica Rosalba Rotondo gli aveva vietato l’ingresso in classe. «Voglio tornare a scuola», ha detto il tredicenne alla mamma. Ma la questione dress code alla scuola Ilaria Alpi – Carlo Levi di Scampia non è ancora risolta: ieri altri due ragazzini sono rimasti fuori dall’aula perché indossavano i jeans strappati. Le regole sull’abbigliamento stabilite dalla ...

18enne trovata morta nel parco : impiccata e con le mani legate. Un Nuovo caso di cronaca scuote l’Italia : L’hanno trovata morta impiccata, la ragazza romana di 18 anni che stamattina è stata rinvenuta all’interno di un parco in via Galla Placidia, nei pressi di via Tiburtina. A scoprire il corpo della giovane, con le mani legate con delle fascette, è stato il custode del parco che questa mattina, intorno alle 6.45, stava aprendo gli ingressi. Sul caso sta indagando la polizia, ma l’ipotesi più probabile è quella del suicidio: la giovane soffriva da ...

Caso Neymar - Nuovo colpo di scena! La modella accusatrice finisce nei guai : accuse di frode - calunnia ed estorsione : Najila Trindade Mendes de Souza, la modella che ha accusato Neymar di stupro, finisce nei guai con la legge: la donna accusata di frode procedurale, calunnia ed estorsione Basta davvero poco per passare da accusatrice ad accusata. Lo ha imparato a sue spese Najila Trindade Mendes de Souza, la modella brasiliana che nei mesi scorsi ha accusato Neymar di stupro. La donna non è riuscita a portare prove evidenti dell’avvenuta molestia ...

Porti chiusi anche con il Nuovo governo? Il caso della Alan Kurdi imbarazza il Pd : Il Viminale: il decreto sicurezza è ancora in vigore. Ma Orfini va all'attacco: "Il governo faccia subito sbarcare i...

La verità sul caso Harry Quebert - da stasera il Nuovo mistery thriller di Canale 5 : Chi ha ucciso Nola Kellergan? Questo è l’enigma che ruota attorno alla fiction La verità sul caso Harry Quebert, il nuovo mistery thriller di Canale 5 con protagonista l’attore americano Patrick Dempsey (Derek Shepherd in Grey’s Anatomy). stasera e domani (lunedì 2 e martedì 3 settembre 2019) in onda le prime due puntate. Tratta dall’omonimo best seller dello scrittore svizzero Joël Dicker, la serie vanta la firma del regista premio ...

Bari - per figlio di due mamme il Viminale fa riaprire il caso. Nuovo ricorso : no alla trascrizione dell'atto di nascita : Il ministero dell'Interno ha impugnato la decisione del tribunale che aveva legittimato il provvedimento del Comune di Bari. Le due donne una italiana e una inglese (la madre naturale) sono unite civilmente