Notte dei ricercatori | in 27 Paesi la festa della scienza dedicata al clima e al

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2019) Laboratori aperti in 116 città per favorire il dialogo tra cittadini e scienziati, eventi in 27– Italia compresa – che includono anche mostre e proiezioni cinematografiche dedicate ale al patrimonio culturale. Sono questi i temi cardineEuropea dei, la grandeche tutti gli anni promuove conoscenza e divulgazione. L’iniziativa è finanziata dalla Commissione europea nell’ambito delle azioni Marie Curie: quest’anno prevede 55 progetti in tutta Europa e per celebrare anche l’Anno europeo del patrimonio culturale, circa 20 di essi sono dedicati a questo tema. Questi includono iniziative organizzate nella capitale europeacultura 2019, Plovdiv, in Bulgaria e La Valletta a Malta, dove sono previsti eventi che combinano arte e. In Italia sono in prima fila i principali enti di ricerca, dall’Istituto Nazionale di ...

ComunediTrieste : Buon fine settimana con #Trieste Next il Festival della Ricerca Scientifica e la Notte Europea dei Ricercatori Shar… - rubio_chef : “Scientifico depistaggio cominciato la notte tra il 15 e il 16 ottobre del 2009 alla stazione Appia dei carabinieri… - rubio_chef : Non so se accettare o meno la proposta di prendere il posto di #TommasoParadiso come frontman dei #THEGIORNALISTI.… -