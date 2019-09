“Non arrivo a fine mese” Il cantante lo ammette davanti a Barbara D’Urso

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 27 settembre 2019) Per anni sulla cresta dell’onda. Per anni quella loro canzone ha riecheggiato nelle piazze di tutta Italia. Un po’ vintage, un po’ figli dei fiori all’italiana mai cresciuti. Nick Luciani, di quella band che si chiamava ‘Cugini di campagna’ era il leader carismatico. Era, perché da quando il gruppo si è sciolto per Nick Luciani le cose sono cambiare. Nick Luciani, però, nonostante abbia ammesso di aver attraversato un periodo “nero”, non si è pianto troppo addosso e si è dato da fare, adattandosi a più mestieri, ricevendo, a Pomeriggio Cinque, l’applauso degli opinionisti in studio.Ecco quali sono state le dichiarazioni del: “Va un pochino meglio, sì. Ho ricominciato anche con il canto, è stato un periodo nero. Da quando ho lasciato i Cugini di Campagna, mi sono adattato a fare tante cose. Anche il muratore, un po’ di tutto. L’elettricista, il ...

