Nomade senza patente aveva intestate 150 auto

Fonte : blogo

(Di venerdì 27 settembre 2019) Nonnemmeno ladi guida, eppure le eranoqualcosa come 150vetture. Una 26enne romenafissa di mora che vive solitamente nel bolognese è stata denunciata e dovrà anche pagare una multa da 80.000 euro. Il Nucleo radiomobile di Borgo Panigale (Bologna) ha provveduto a sporgere la denuncia nei confronti della donna, nell’ambito dell’indagine partita da Milano: le vettureallaerano infatti utilizzate generalmente per commettere reati o per le fughe al termine di rapine effettuate nella zona. Interrogata dai carabinieri, la 26enne ha negato di essere la proprietaria dei veicoli e a quel punto non è rimasto loro altro che denunciarla anche per false dichiarazioni. I veicoli che effettivamente risultavano a lei intestati sono stati segnalati e cancellati dal Pubblico registromobilistico. A mano a mano che saranno individuati sul ...

periucs : Bologna, nomade senza patente ha 150 auto intestate. Denunciata - kolemicos : RT @mariaelena1967: Bologna, nomade senza patente ha 150 auto intestate. Denunciata - reneelettra : RT @mariaelena1967: Bologna, nomade senza patente ha 150 auto intestate. Denunciata -