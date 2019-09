NO non è la BBC | il toccante e originale omaggio di Arbore a Boncompagni

No non è la Bbc - Renzo Arbore ricorda Gianni Boncompagni/ 'non eri in forma - e io...' : No non è la Bbc, Renzo Arbore ricorda Ganni Boncompagni. La Carrà ospite insieme a tanti altri artisti su Raidue per uno show di intrattenimento

RAFFAELLA CARRA'/ Gianni Boncompagni - il gioco dei fagioli - No non è la Bbc - : RAFFAELLA Carrà ricorda Gianni Boncompagni a No, non è la Bbc, la serata evento in onda su Rai 1. Il sodalizio artistico, la vita di coppia e...

NO non è la BBC - diretta : [live_placement] Stasera alle 21.05 su Rai2 Renzo Arbore ripercorrerà la carriera del grande amico Gianni Boncompagni in NO non è la BBC, serata-evento in onda dagli storici studi Rai di via Asiago, 10 a Roma. TvBlog seguirà la trasmissione in liveblogging.Proprio da quella sede Arbore e il regista hanno realizzato Bandiera gialla, programma che avrebbe cambiato l'intrattenimento via etere. I due poi hanno ottenuto un grande successo con Alto ...

NO non è la BBC : Renzo Arbore omaggia Gianni Boncompagni su Rai2 : Una serata speciale in cui Renzo Arbore ripercorre la carriera artistica del suo amico Gianni Boncompagni.

No - non è la Bbc : Renzo Arbore ricorda Gianni Boncompagni in una serata evento su Rai2. Tra gli ospiti Raffaella Carrà e Ambra Angiolini : Gianni Boncompagni e Renzo Arbore Renzo Arbore si riaffaccia nella prima serata di Rai2, questa volta per celebrare una grande mente della televisione quale è stata Gianni Boncompagni. Si intitolerà No, Non è la Bbc – come il jingle del loro programma Alto Gradimento – la serata evento con cui stasera lo showman pugliese ripercorrerà la carriera artistica del padre di Non è la Rai - scomparso il 16 aprile 2017 – nonché ...

NO non è la BBC - diretta dalle 21.05 su Rai2 : Stasera alle 21.05 su Rai2 Renzo Arbore ripercorrerà la carriera del grande amico Gianni Boncompagni in NO non è la BBC, serata-evento in onda dagli storici studi Rai di via Asiago, 10 a Roma. TvBlog seguirà la trasmissione in liveblogging.Proprio da quella sede Arbore e il regista hanno realizzato Bandiera gialla, programma che avrebbe cambiato l'intrattenimento via etere. I due poi hanno ottenuto un grande successo con Alto ...

No non è la BBC - Renzo Arbore torna su Rai 2 dal 26 settembre per ricordare Gianni Boncompagni : No non è la BBC su Rai 2 Renzo Arbore ricorda Gianni Boncompagni Una serata unica tra amici per ricordare un amico della tv. Carlo Freccero, direttore fino a novembre di Rai 2, ha convinto Renzo Arbore a rendere omaggio a Gianni Boncompangi. Nasce così la serata unica e speciale No Non è la BBC, tre ore di programma in onda giovedì 26 settembre su Rai 2 alle 21:05 e in streaming contemporaneo su RaiPlay dove poi il programma resterà ...

Rai - “No non è la Bbc” : serata-omaggio di Arbore a Boncompagni : Il Maestro Renzo Arbore dedica al suo amico Gianni Boncompagni un programma divertente e inaspettato, ripercorrendo la carriera artistica dell'ideatore di "Non è la Rai". "NO non è la Bbc", una long size version di oltre tre ore in onda su Rai2 giovedì 26 settembre dalle 21.05. Al termine della conferenza stampa di presentazione del programma a Roma, Arbore spiega: "Questa idea è nata perché era un jingle di una trasmissione che facevamo con ...

'No non è la BBC' - Arbore dedica un programma a Boncompagni e chiama anche Ambra e Claudia Gerini : In onda giovedì 26 settembre in prima serata su Rai2. Uno speciale sulla carriera artistica di uno dei geni della tv...

No - non è la BBC : la conferenza stampa in diretta dalle ore 12 : 15 : Oggi, mercoledì 25 settembre 2019, a partire dalle ore 12:15, si terrà la conferenza stampa di presentazione di No, non è la BBC, il programma condotto da Renzo Arbore, dedicato a Gianni Boncompagni, che andrà in onda su Rai 2.No, non è la BBC: il programmaprosegui la letturaNo, non è la BBC: la conferenza stampa in diretta dalle ore 12:15 pubblicato su TVBlog.it 25 settembre 2019 06:56.

Renzo Arbore a Domenica In su No - non è la BBC : “Programma difficile” : Domenica In, Renzo Arbore a Mara Venier: “No, non è la BBC è un programma difficilissimo” Grande ospite di Domenica in è stato Renzo Arbore che ha presentato da Mara Venier il suo nuovo programma No, non è la BBC, in onda giovedì 26 settembre in prima serata su Rai2. Il programma, un vero e proprio evento, racconterà in 3 ore e mezza la vita e la carriera dell’indimenticato Gianni Boncompagni. A proposito di questa puntata ...