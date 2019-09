Nigeria | 500 uomini e bambini legati alle catene e torturati in una scuola coranica

Fonte : fanpage

(Di venerdì 27 settembre 2019) Tra le cinquecento persone salvate dalla polizia anche 100: "Avevano anche 5 anni, erano in, stipati in una sola piccola stanza. Stiamo attualmente dandogli cibo, sono tutti denutriti", hanno spiegato le autorità, aggiungendo che si trattava di adulti e minori in passato coinvolti in episodi di microcriminalità.

repubblica : Nigeria, polizia libera 500 persone, la maggior parte bambini: incatenati e torturati in una scuola coranica [news… - ilpost : In Nigeria circa 500 persone sono state liberate da un edificio in cui erano imprigionate e torturate - Milo20i : RT @repubblica: Nigeria, polizia libera 500 persone, in maggior parte bambini: incatenati e torturati in una scuola coranica [news aggiorna… -