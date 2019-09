Nessuna modifica alla riforma della prescrizione Bonafede | Sulla giustizia presto

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 27 settembre 2019)leggee nessun accenno alle intercettazioni. Ma, in compenso, tra Pd e 5 stelle c’è l’intesa per stabilire la durata massima dei processi penali e civili - che secondodovrebbero concludersi, in media, in quattro anni - e per lail Csm. Su quest’ultimo punto, però, non c’è ancora accordo su uno degli aspetti più spinosi, il metodo di elezione dei membri togati. Alfonsoe Andrea Orlando hanno parlato a lungo a Palazzo Chigie questi sono i punti principali di cui hanno discusso. Non cambia, quindi, lavarata dal governo gialloverde che prevede lo stopdopo il primo grado di giudizio, che entrerà in vigore a partire dal 2020. Le novità l’esecutivo M5s-Pd saranno presentate in una nuova legge ...

salcinz : @ercanarobono Nessuna modifica ai contratti di lavoro può modificare quelle condizioni per il semplice fatto che lì… - domenicopanacea : @AndreaCervone No no nessuna modifica - ariolele : RT @guidosfe: vRecord assoluto di sbarchi di Tunisini a Lampedusa vredistribuzione in porti a ROTAZIONE su base volontaria SOLO dei migra… -