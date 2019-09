Nel 2020 gli Stati Uniti dimezzeranno il numero di rifugiati accolti nel paese

Maserati - Nel 2020 prima elettrica ibrida e produzione in Italia : Maserati, nel 2020 prima elettrica ibrida e produzione in Italia. In linea con il programma di investimenti da 5 miliardi di FCA per l'Italia

Golf - PGA Tour 2020 : Adam Scott ed Andew Landry appaiati in testa Nel Safeway Open. Ottimo terzo Francesco Molinari : La nuova stagione del PGA Tour continua il suo percorso con il Safeway Open (montepremi 6,6 milioni di dollari), kermesse che si svolge sul percorso par 72 del Silverado Country Club di Napa (California, Stati Uniti). Al termine del primo round troviamo al comando la coppia composta dall’australiano Adam Scott e dall’americano Andrew Landry. Entrambi hanno completato il primo round con il punteggio di -7 (65 colpi), e vantano una ...

Spazio : alla NASA 22 miliardi di dollari Nel 2020? : Ben 22,75 i miliardi di dollari destinati alla NASA dalla sottocommissione dell’Appropriations Committee nel Senato americano: dopo l’approvazione del disegno di legge, il budget dell’Agenzia governativa partirà di slancio per l’anno 2020, dato che l’importo assegnato sarà superiore di 1,25 miliardi di dollari a quello ricevuto nel 2019, e svetta per 435 milioni di dollari su quello preventivato a giugno dalla Camera. Una spunta positiva su ...

Basket - Serie A 2019-2020 - prima giornata : Cantù espugna Brindisi - vincono Milano e Sassari - Venezia si salva Nel finale : Arriva la prima grande sorpresa della Serie A 2019-2020 nel quartetto di incontri di questa sera: Cantù esordisce espugnando il campo di Brindisi, che dunque stecca l’esordio al PalaPentassuglia. Brividi anche per Venezia, che solo nel finale si salva contro Trieste, mentre vincono con maggior tranquillità Milano e Sassari in quella che si può a ragione definire la notte delle squadre in trasferta. Andiamo a vedere tutto questo nel ...

Shakira e Jennifer Lopez canteranno insieme Nello show dell’intervallo del Super Bowl del 2020 : Le cantanti Jennifer Lopez e Shakira canteranno insieme nello spettacolo dell’intervallo del Super Bowl, la finale del campionato di football americano, uno degli eventi sportivi più attesi e seguiti dell’anno: la prossima si terrà il 2 febbraio 2020 al Hard

Maserati - La "Levantina" sarà prodotta a Cassino - Nel 2020 una nuova sportiva : La Maserati ha ufficialmente svelato i dettagli del programma produttivo inserito nel nuovo piano industriale per il 2020-2023, annunciato dai vertici del gruppo FCA in occasione della conference call sui risultati del secondo trimestre. Le molte indiscrezioni circolate finora sul fronte dei prodotti hanno ora trovato conferma: un esempio è lallocazione alla fabbrica di Cassino della nuova Suv compatta, un modello finora noto come ...

Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi - nozze Nel 2020. L'annuncio di Buckingham Palace : Beatrice di York sarà la prossima sposa reale. Annunciato il fidanzamento con Edoardo Mapelli MozziSarà Beatrice di York, primogenita del principe ...

Pensione di vecchiaia : anche Nel 2020 si esce con 67 anni di età e 20 di versamenti : Non è difficile comprendere per quale motivo sia così elevata l'attenzione dei lavoratori verso la legge di bilancio 2020 e le proposte di 'flessibilizzazione' nell'accesso alla Pensione. Con le manovre restrittive che si sono susseguite negli scorsi anni (delle quali la legge Fornero è solo l'ultima in ordine di tempo), maturare l'accesso alla Pensione di vecchiaia secondo i criteri ordinari richiede il raggiungimento di requisiti piuttosto ...

I retroscena di Blogo : Pechino express 2020 - anche Marco Berry e Dayane Mello Nel cast? : Fra la metà e a fine di ottobre dovrebbero partire per la Thailandia. Ci riferiamo al gruppo di concorrenti che parteciperanno all'avventura della nuova edizione di Pechino express la cui messa in onda sarebbe prevista per martedì 11 marzo in prime time su Rai2.Nomi ne stanno circolando sui media in questi giorni per un cast in via di formazione e TvBlog è in grado di darvi i nomi dei concorrenti che dovrebbero -quasi certamente- far parte ...

Basket - Serie A 2019-2020 : Bologna batte Roma Nella sfida tra le Virtus - vincono anche Trento su Pistoia e Brescia su Reggio Emilia : Dopo il successo esterno della Fortitudo Bologna di ieri sera contro Pesaro che ha inaugurato il campionato di Serie A 2019-2020, oggi si sono giocate altre tre partite, si chiuderà poi il programma domani con Venezia–Trieste, Brindisi–Cantù, Varese–Sassari e Treviso-Milano. DOLOMITI ENERGIA Basket TRENTINO-ORIORA Pistoia 88-75 (19-19, 25-18, 24-17, 20-21) Dopo un primo quarto molto equilibrato, con Trento quasi sempre avanti ...

Pallamano - Qualificazioni Europei 2020 : Italia travolta dal Montenegro Nella prima giornata : Inizia nel peggiore dei modi l’avventura della Nazionale Italiana di Pallamano femminile nel cammino di qualificazione agli Europei 2020, con la Selezione del Bel Paese che viene travolta dal Montenegro, nella prima giornata del gruppo 2, col punteggio di 41-17. A Pljevlja sono le padrone di casa a partire forte, aprendo il match con un parziale di 4-0 in appena 4′ grazie a numerosi attacchi in prima fase, mentre le azzurre trovano ...

Basket - Eurolega femminile 2019-2020 : esordio amaro per la Reyer Venezia Nel preliminare - il DVTK vince 85-75 : Arriva una sconfitta per l’Umana Reyer Venezia nell’andata dei preliminari di Eurolega femminile 2019-2020. La formazione di Giampiero Ticchi, che succede a una lunga permanenza di Andrea Liberalotto sulla panchina lagunare, perde con il punteggio di 85-75 dalle ungheresi del DVTK, squadra che fa base a Miskolc. Molto importante, per le padrone di casa, il contributo di Ziomara Morrison, inarrestabile con i suoi 28 punti, ma anche ...

F1 - la Ferrari costruisce un nuovo simulatore : “ragno” in pensione - l’arma vincente per trionfare Nel 2020? : La Ferrari adotterà un nuovo simulatore, verrà sviluppato in parallelo con la monoposto che affronterà il Mondiale F1 2020 e l’intento è quello di compiere un importante salto qualitativo. Come riporta it.motorsport.com, il Cavallino Rampante ha deciso di mandare in pensione il celeberrimo “ragno” (un cubo di cemento che si trova a Maranello e per cui serviva una struttura di tre piani) per dotarsi di un impianto più moderno. ...

Ciclismo - Olimpiadi 2020 : l’Italia festeggia il primo pass - un posto Nella cronometro! Lo conquista Ganna col bronzo ai Mondiali : Filippo Ganna ha conquistato la medaglia di bronzo nella cronometro individuale dei Mondiali 2019 di Ciclismo ma non finisce qui perché l’azzurro ha ottenuto anche il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il 23enne, salito sul terzo gradino del podio col tempo di 1h07:00.35 alle spalle di Rohan Dennis e Remco Evenepoel, è riuscito a entrare nella top ten utile per ottenere la qualificazione a cinque cerchi proprio nella prova contro il ...