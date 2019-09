NCIS Los Angeles 10 non va in onda il 27 settembre | stop alla programmazione a causa di

NCIS Los Angeles 10/ Anticipazioni 27 e 20 settembre 2019 : puntata sospesa a metà : NCIS Los Angeles 10, Anticipazioni del 27 e 20 settembre 2019, in prima Tv su Rai 2. puntata divisa a metà che ci rimanderà tra una settimana

NCIS Los Angeles e SWAT - gli episodi di venerdì 20 settembre su Rai 2 : NCIS Los Angeles e SWAT le anticipazioni degli episodi del 20 settembre su Rai 2 in prima tv assoluta La stagione è appena iniziata, quindi continua l’appuntamento con le prime tv assolute del venerdì sera di Rai 2. venerdì 20 settembre arrivano 3 nuovi episodi, un episodi di NCIS Los Angeles 10 e 2 episodi della seconda stagione di SWAT. L’undicesima stagione di NCIS Los Angeles riparte negli USA il 29 settembre, mentre la terza di ...

NCIS Los Angeles 10 e SWAT 2 su Rai2 - trame 13 e 20 settembre : Kensi e Hondo provano a fare gli eroi : Torna l'appuntamento in prima visione con NCIS Los Angeles 10 e SWAT 2. Stasera, 13 settembre, verranno trasmessi su Rai2 i nuovi episodi di entrambe le serie. Si parte con NCIS Los Angeles 10, in onda con l'episodio 13 dal titolo Anime buone. Ecco la sinossi: L’operatore umanitario David Sarraf, in possesso di un filmato incriminante su Assad, viene schiacciato contro un muro con un SUV dal Generale Naser, braccio destro del presidente ...

NCIS Los Angeles 10 e S.W.A.T. 2 su Rai2 in coppia dal 6 settembre : anticipazioni e programmazione dei nuovi episodi : Primo fine settimana crime dopo la pausa estiva per Rai2 che questa sera torna a riproporre in coppia NCIS Los Angeles 10 e S.W.A.T. 2 nel prime time del venerdì. Le novità non mancano così come i rocamboleschi inseguimenti, i casi e le questioni personali da risolvere per i nostri agenti che ripartiranno proprio da dove li avevamo lasciati e, in particolare, NCIS Los Angeles ripartirà dall'episodio numero 12 della decima stagione nella prima ...

NCIS Los Angeles e SWAT tornano in prima tv su Rai 2 - gli episodi del 6 settembre : NICS Los Angeles 10 e SWAT 2 i nuovi episodi da venerdì 6 settembre su Rai 2, le anticipazioni degli episodi in onda Dopo la pausa estiva ritorna l’appuntamento con la coppia di telefilm action di Rai 2, NCIS Los Angeles 10 e SWAT 2 ripartono con i nuovi episodi in prima tv assoluta proseguendo proprio dal punto in cui li avevamo lasciati lo scorso marzo. Tutto invariato tranne il giorno: l’appuntamento lascia il sabato e si sposta ...