NBA – Ben Simmons | un’estate per innamorarsi di nuovo | “ho riscoperto la passione per il

Fonte : sportfair

(Di venerdì 27 settembre 2019) Bensi è innamorato nuovamente del basket: il cestista dei Sixers ha spiegato di aver lavorato tutta l’estate ritrovando l’entusiasmo di giocare Gli manca un buon tiro da 3 (che ha allenato nelle ultime settimane), è vero, ma Benha qualità eccezionali che lo rendono uno dei talenti più importanti del presente e del futuro NBA. Forse per il peso delle aspettative, forse per la pressione di giocare nei Sixers che l’anno scorso ha fallito l’assalto alle Finals pur potendo contare su Embiid, Harris e Butler (oltre lo stesso), il playmaker australiano aveva un po’ perso l’amore per il basket. Niente Mondiale estivo dunque, solo tanto lavoro in palestra che sembra aver dato i suoi frutti. In una recente intervista rilasciata ad Abc, Benha spiegato di aver ritrovato l’amore per la pallacanestro: “in estate sono riuscito ad innamorarmi didel ...

ClaudioNighty : #Sixers Ben Simmons ha un jumpshot Nel prossimo campionato di basket-palla prigioniera-quattropassi in libertà NBA… - lamaniadelcesto : #NBA #NBATipo Ben Simmons si appresta ad iniziare la sua 3^ stagione NBA con questo biglietto da visita: ??16.4 P… - Pianeta_Basket : NBA - Sixers, Ben Simmons si innamora del basket e del tiro da tre punti -