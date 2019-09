Napoli-Brescia | attesi addirittura 50 000 spettatori al San Paolo

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 27 settembre 2019)50.000al SanLa sconfitta contro il Cagliari sembra non aver ancora assopito la passione del tifo azzurro, pronto a scatenarsi letteralmente nella prossima sfida casalinga. Nel lunch match di domenica contro il, come riportato dai colleghi de “Il Corriere dello Sport“, iltroverà davanti ai propri occhi un Sangremito. Per la prima volta, in quest’inizio di stagione, a Furoigrotta sono50mila, più di quanti visti con il Liverpool. L’orario delle 12:30 è ormai diventato l’occasione migliore per ritornare allo stadio e il pubblico azzurro sembra non poterne fare più a meno. Complice anche il costo dei biglietti, finalmente quindi, domenica, potremo ammirare il “nuovo” Sancon un pubblico degno del suo rinnovamento. PER LEGGERE TUTTE LE NEWS SUL CALCIOCLICCA QUI Leggi ...

