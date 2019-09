Mondiali Atletica 2019 – Filippo Tortu e Marcell Jacobs in semifinale nei 100 metri

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Jacobs (10?07) e Tortu in semifinale nei 100! Trost punta alla finale. Out Fantini - Vandi e Bruni. Dossena nella maratona : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.31: Due errori per Geraschchenko, McPherson e Palsyte nell’alto 18.30: Brutto primo salto per Dallavalle che inizia con un nullo la qualificazione del triplo 18.28: Tanti errori a 1.89, compreso quello millimetrico di Elena Vallortigara 18.27: C’è l’azzurro Andrea Dallavalle al via delle qualificazioni del triplo maschile. 17.10 la misura da raggiungere per la ...

Atletica - Mondiali 2019. Jacobs : “Ho spinto al massimo - non pensavo di correre 10.07”. Tortu : “Volevo correre più veloce - va bene la semifinale” : Marcell Jacobs e Filippo Tortu si sono qualificati alle semifinali dei 100 metri ai Mondiali 2019 di Atletica leggera. L’italo-americana ha corso un rilevante 10.07 alle spalle di Chris Coleman mentre il brianzolo ha faticato a ingranare e si è fermato a un poco convincente 10.20. I due azzurri hanno rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni della Rai. FILIPPO Tortu: “Avrei voluto correre più veloce, ma le condizioni sono quelle ...

Atletica - Mondiali 2019 : Marcell Jacobs scatenato - 10.07 e semifinale sui 100! Avanza Filippo Tortu senza incantare : Prime gioie per l’Italia ai Mondiali 2019 di Atletica leggera che sono incominciati oggi a Doha (Qatar), le batterie dei 100 metri maschili hanno regalato le prime soddisfazioni alla nostra spedizione: due azzurri si qualificano alle semifinali che andranno in scena domani. Marcell Jacobs, al rientro in gara dopo 40 giorni complicati, incanta con una prova di assoluto spessore: partenza a razzo dell’italo-statunitense, poi ha tenuto ...

Mondiali di Atletica di Doha - le gare di Filippo Tortu e Marcell Jacobs : L'Italia dello sport fa il tifo per Filippo Tortu e Marcell Jacobs, pronti a fare l'esordio nei Mondiali di Atletica leggera di Doha alle 17.05 di oggi. I due atleti azzurri saranno impegnati nelle batterie dei 100 metriche danno accesso poi alle semifinali. Il classe 1988 milanese primatista nazionale dei 100 metri piani con il tempo di 9"99 (primo italiano capace di scendere sotto i 10" sulla distanza) e il collega 25enne puntano quantomeno ...

Atletica - Mondiali 2019 : l’Italia incomincia con due eliminazioni. Fantini out nel martello - Vandi fuori sugli 800 : L’Italia incomincia con due eliminazioni ai Mondiali 2019 di Atletica leggera. Sara Fantini è stata la prima azzurra a gareggiare a Doha (Qatar) ma la sua prestazione nelle qualificazioni del lancio del martello non è stata positiva: la parmigiana, forte di un 70.30 di personale registrato pochi mesi fa a Livorno, non è andata oltre un poco soddisfacente 66.58 ottenuto al secondo tentativo (65.15 il primo, nullo il terzo) e ha terminato la ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : eliminate Fantini nel martello e Vandi negli 800. Tortu e Jacobs nei 100 metri! Trost punta alla finale - Dossena nella maratona : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.53: Errore di Roberta Bruni al primo tentativo a 4.35 nell’asta 16.53: E’ eliminata Eleonora Vandi che chiude solo sesta 16.51: Vandi nelle retrovie dopo il primo giro. Batteria lenta 16.44: La ucraina Natalia Prishchepa vince la quinta e penultima batteria degli 800 in 2’03″22, secondo posto per la cinese Wang (2’03″25), terza la britannica Bell ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : si parte subito con Tortu e Jacobs nei 100 metri! C’è Alessia Trost - Dossena nella maratona : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.52: Il cinese Zhu è il terzo qualificato alle batterie. Vinta la terza batteria con 10″35 15.51: Al via la terza batteria preliminare dei 100 15.50: C’è la prima qualificata anche nel martello: è la francese Tavernier che lancia a 72.91. Vicine alla misura da finale anche l’ucraina Klyvets (71.52) e la cinese Luo (71.35). Fra poco Fantini 15.46: Tanto per far capire chi è ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : DIRETTA : si parte subito con Tortu e Jacobs nei 100 metri! C’è Alessia Trost - Dossena nella maratona : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.28: Tutto pronto per l’avvio delle gare. In pedana già i protagonisti del salto in lungo maschile, 15.25: In giornata in gara anche Tortu e Jacobs nelle batterie dei 100 a caccia di un posto in semifinale e le due azzurre Dossena ed Epis nella maratona, la prima e unica medaglia d’oro che si assegna oggi 15.20: La prima azzurra in gara in pista è Eleonora Valdi nelle batterie ...

Viaggi per sport. Mondiali di Atletica Doha 2019 : In Qatar per vivere il sogno delle mille e una notte : Manca davvero poco al via dei Campionati Mondiali di Atletica di Doha 2019, in programma dal 27 settembre al 6 ottobre nella capitale del Qatar. Si parte alle 15.30 italiane, con le qualificazione del lungo maschile. Se avete in programma un Viaggio verso il Medio Oriente, per assistere alle gare che vedranno impegnati i migliori atleti del Pianeta, le indicazioni seguenti potrebbero proprio tornarvi utili. Qatar e Doha Lo stato/emirato del ...

Atletica - Mondiali 2019 : il programma di domani (28 settembre). Programma - orari - tv e streaming : domani (27 settembre) andrà in scena la seconda giornata Mondiali 2019 di Atletica leggera di Doha. Scenderanno in pista e in pedana alcuni degli atleti più forti dal mondo. La competizione iridata entra pian piano nel vivo, saranno sei le gare che assegneranno medaglie. L’evento clou sarà di certo la finale del 100 metri maschili, con la speranza che ci possa essere anche un italiano. Saranno nove gli azzurri impegnati nella seconda ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : subito in gara Filippo Tortu. Epis e Dossena per la sorpresa nella maratona : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione delle gare di oggi – Gli italiani in gara oggi – Il programma di oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 di Atletica leggera, oggi venerdì 27 settembre si incomincia a Doha: caldo torrido nella capitale del Qatar con temperature oltre i 40 °C, previsti dei condizionatori nello Stadio mentre la maratona femminile scatterà alle ore 22.59 (le ...

Atletica - Mondiali 2019 Maratona femminile : Sara Dossena speranza azzurra nella bollente notte di Doha : È inutile nascondersi dietro a un dito, dici “Maratona” e subito la mente corre verso importanti pagine di storia sportiva italiana. Questa specialità, sempre più dominata dagli atleti africani, ha spesso regalato autentici “sussulti azzurri” che ci hanno fatto sobbalzare dal divano, spingendoci ad accompagnare mentalmente gli ingressi trionfali dei nostri atleti negli Stadi. Nelle ultime rassegne iridate le gare su strada sono state le uniche ...

Atletica - Mondiali 2019 : le stelle della manifestazione. Coleman - Lyles - Lasitskene - Hassan - Warholm : parata di fenomeni : Oggi incominciano i Mondiali 2019 di Atletica leggera, la rassegna iridata è uscita dalla consueta collocazione estiva e ha trovato spazio in questa finestra di inizio autunno. Il motivo è molto chiaro: si gareggia a Doha, capitale del Qatar famosa per il suo caldo torrido che farà capolino anche in questa stagione e che metterà a durissima prova tutti gli atleti impegnati, proprio per queste motivo le prove su strada si correranno di notte (la ...

Atletica - Mondiali 2019 : le gare di oggi. Primo titolo dalla maratona - batterie dei 100 maschili e tante qualificazioni : Oggi incominciano i Mondiali 2019 di Atletica leggera, si parte sotto il caldo rovente di Doha (Qatar) per una prima giornata che assegnerà un solo titolo cioè quello della maratona femminile. La gara scatterà alle ore 23.59 locali (in Italia siamo un’ora indietro), si correrà dunque nel cuore della notte proprio per trovare delle temperature più clementi per le atlete, ma il rischio di un’afa terribile anche a mezzanotte è concreto: ...