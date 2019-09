Mondiali Atletica 2019 – Delusione Trost nel salto in alto | fuori dalla finale insieme a

Fonte : sportfair

(Di venerdì 27 settembre 2019) Alessiaed Elena Vallortigaradelindeidi: prova incolore per le due azzurreprova delindeidiarrivano due delusioni scottanti per l’Italia. Alessiaed Elena Vallortigara non riescono a staccare il pass per la finalissima. Prova incolore delle due azzurre in quel di Doha, con Alessiache stenta nell’1.92 (supera solo al 3° tentativo) e commette 3 errori nell’1.94; Vallortigara si ferma invece ad 1.92. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE: >> Per iOS >> Per Android L'articolonelina Vallortigara SPORTFAIR.

Gazzetta_it : Mondiali, Tortu 10”20, Jacobs 10”07: due azzurri in semifinale sui 100 #Doha2019 #WorldAthleticsChamps - Corriere : Non ce la fa nei 5.000, un altro atleta lo porta fino al traguardo - alexnerini : Busby non ce la fa, Dabo lo sorregge e lo porta al traguardo: splendida scena nei 5000 maschili -