Misiani ci spiega il piano del governo per cambiare il patto di stabilità e crescita

Fonte : ilfoglio

(Di venerdì 27 settembre 2019) Roma. “Faremo tutto il possibile per evitare l’aumento dell’Iva perché un aumento della pressione fiscale sarebbe doppiamente negativo per un paese in stagnazione”. Cautela, dunque, ma ottimismo sulla possibilità di ottenere spazi di flessibilità dall’Europa per incentivare gli investimenti pubblici

