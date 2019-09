Milano | si lancia da ottavo piano con figlia | la lettera d' addio

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 27 settembre 2019) Marco Della Corte Nel corso della puntata di Pomeriggio 5 andata in onda in data 27 settembre 2019, è stata resa nota ladella mamma gettatasi da un palazzo diassieme alla figlioletta Nel corso della puntata di Pomeriggio 5 trasmessa in data 27 settembre 2019, Barbara D'Urso si è collegata con l'ospedale Niguarda di. Qui è attualmente ricoverata la bambinatasi dall'di un palazzo assieme alla mamma. La conduttrice mediaset ha riferito di aver parlato con l'avvocato Daniela Missaglia, legale del padre della bambina. L'uomo è comprensibilmente in ansia e spera in miglioramenti da parte della piccola. Barbara ha in seguito lasciato intendere come dietro la vicenda ci sia una situazione abbastanza ingarbugliata. La piccola ha avuto diverse fratture causate dalla violentissima caduta, tra cui al bacino e al cranio. L'inviata di Pomeriggio ...

Notiziedi_it : Milano, il nipote di Berlusconi lancia la prima “fabbrica” italiana di avatar - thelisasofar : shoutout ai clown del fridays for future di Milano, sciopero dei mezzi, gente che parlava di voler andare al Mcdona… - andreapressenda : Nei giorni di 'Milano Calcio City' Soccer Illustrated lancia una guida video pratica e veloce per scoprire tutto il… -