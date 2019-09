Milano | Fridays for Future | bruciato mappamondo in cartapesta VIDEO

Fonte : tg24.sky

(Di venerdì 27 settembre 2019) "Abbiamo inquinato un po' ma nulla rispetto a governi e multinazionali" queste le parole di Miriam Martinelli, portavoce del movimento italiano che lotta contro i cambiamenti climatici, nel momento in cui un pianeta didi un paio di metri è stato simbolicamente incendiato generando nell'aria fumo e cenere. L’episodio è avvenuto a, in piazza Duomo, in occasione delfor(LA DIRETTA – LA MANIFESTAZIONE A– LE FOTO DA TUTTA ITALIA): la manifestazione che prende spunto dall’operato dell’attivista svedese Greta Thunberg (CHI È), per la salvaguardia dell’ambiente. "Non c’è un pianeta B" "Questo è il simbolo del nostro mondo che sta bruciando, come dice Greta Thunberg la nostra casa è in fiamme e noi la vogliamo salvare. Non c'è un pianeta B, salviamo questo qui", hanno urlato al microfono gli speaker mentre si consumava ...

