Milan | il ko contro il Torino non fa traballare Giampaolo | la società gli conferma la

Basket - Serie A 2019-2020 - 2a giornata : Venezia alla prova Fortitudo Bologna - Milano in casa contro Brescia : Sono passati da poco gli echi della prima giornata della Serie A 2019-2020, in un’anomala partenza infrasettimanale, ed è già tempo di pensare al primo vero weekend di campionato, con il secondo turno di scena tra sabato e domenica. Andiamo a scoprire che cosa ci attende nelle otto partite in arrivo. GRISSIN BON REGGIO EMILIA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO (Sabato 28 settembre, ore 20:30) Anticipo al sabato per l’esordio casalingo della ...

Il Gallo si esalta contro il Milan : Il Gallo si esalta contro il Milan e segna una doppietta che vale tre punti. Successo del Toro di Mazzarri

Milan - Marco Giampaolo stravolge la squadra : chi scende in campo contro il Torino : Saranno state le voci che circolano a Milanello sul fatto che sia stato sondato Luciano Spalletti, sarà stato il fiato della società sul collo, fatto sta che il mister del Milan, Marco Giampaolo ha deciso di fare una piccola rivoluzione sull'undici iniziale in vista della trasferta di Torino contro

Le notizie del giorno – I tifosi del Milan contro Giampaolo - gesto vergognoso su Mihajlovic e Balotelli snobba la Juve : Le notizie del giorno – Continuano le trattative di calciomercato, i club del massimo campionato italiano e non solo si muovono in vista delle prossime sessioni, ore calde dopo l’ultima giornata in Serie A, in particolar modo situazione delicata per quanto riguarda alcune panchine. Critiche furiose nei confronti di Giampaolo dopo la sconfitta del derby contro l’Inter. PANCHINA Milan, LA PROTESTA DEI tifosi – I tifosi del Milan ...

Inter - Lukaku ha conquistato tutti : protagonista anche nel derby contro il Milan : L'Inter è riuscita a portare a casa il derby di Milano battendo il Milan 2-0, restando a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate, in testa al campionato con dodici punti. Uno dei grandi protagonisti della serata è stato Romelu Lukaku, autore del secondo gol e di giocate fondamentali per far alzare la squadra. Il centravanti belga ha dimostrato con i fatti di essersi messo alle spalle il problema alla schiena che ne aveva condizionato il ...

L'Inter vince il derby contro il Milan : Brozovic re di Milano : L'Inter vince il derby di Milano contro il Milan e resta in testa alla classifica con dodici punti raccolti nelle prime quattro giornate, a punteggio pieno. A decidere il match i due uomini più discussi in questa settimana, Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku, protagonisti di una discussione accesa negli spogliatoi dopo la gara di Champions League contro lo Slavia Praga. Il centrocampista croato ha portato in vantaggio i nerazzurri con un tiro ...

Calcio - Serie A : l’Inter batte il Milan 2-0 con Brozovic-Lukaku e risponde alla Juventus. Bianconeri a fatica contro il Verona : Oggi si sono giocate tre partite valide per la quarta giornata della Serie A 2019-2020, riflettori puntati in particolar modo sul Derby della Madonnina che ha regalato grande spettacolo in prima serata. L’Inter ha sconfitto il Milan per 2-0, prova perfetta dei nerazzurri che si sono imposti con pieno merito e hanno così riscattato il deludente pareggio con lo Slavia Praga in Champions League: quarta vittoria consecutiva in campionato per ...

Il Milan lancia una task force contro il razzismo [DETTAGLI] : Considerando gli ultimi episodi di razzismo il Milan ha lanciato una task force. Il gruppo operativo svilupperà un programma articolato di attività per sensibilizzare l’opinione pubblica, monitorare e affrontare episodi o comportamenti razzisti sui social media e allo stadio. L’obiettivo è quello di agevolare e adottare iniziative ispirate dai più alti standard a favore dell’inclusione e della diversità. Il Club dopo ...

Milano : tassisti contro Comune per nuove licenze - ‘non esclusa agitazione’ : Milano, 17 set. (AdnKronos) – I tassisti di Milano non escludono lo stato di agitazione dopo la decisione del Comune di rilasciare oltre 400 nuove licenze Taxi. La questione è evidenziata da Emilio Boccalini presidente della cooperativa Taxiblu 02.4040, la più grande a Milano. “Il nodo legato ai problemi sulla mobilità di Milano – dice – va ben oltre il rilascio di oltre 400 nuove licenze Taxi, ma alla metodologia ...

Milano : flash mob in piazza Duomo contro l’uso delle pelli animali nella moda [GALLERY] : flash mob della Peta (organizzazione no-profit a sostegno dei diritti animali) in piazza Duomo a Milano contro l’uso delle pelli animali nella moda. L'articolo Milano: flash mob in piazza Duomo contro l’uso delle pelli animali nella moda [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Milan - la stoccata di Zorro Boban contro Giampaolo : "I punti ci sono - ma il gioco..." : In casa Milan, i dubbi di Zvonimir Boban sull'effettiva competitività del club rossonero fanno nuovamente capolino. Il Chief Football Officer del club di via Aldo Rossi, dopo aver esternato alcune perplessità su un mercato fin troppo "giovane", ora sposta la sua attenzione sul gioco espresso dalla s

Milano - la Procura monitora lo scontro tra capi ultras dell’Inter [DETTAGLI] : Nei prossimi giorni la Procura di Milano riceverà dalla Digos un’informativa sulla lite a pugni tra due capi storici della curva interista, Vittorio Boiocchi e Franco Caravita avvenuta durante la gara di campionato tra Inter e Udinese, previsti alcuni accertamenti in relazione ad indagini di monitoraggio nei confronti di tifoserie violente. Boiocchi ha da poco finito di scontare, prima in carcere e poi in affidamento, condanne per ...

Calcio - l’Hellas Verona smentisce i cori razzisti : “Fischi riservati alla gestione arbitrale del match contro il Milan” : E’ arrivata una secca smentita da parte dell’Hellas Verona, relativamente alla questione “coro razzisti” nel corso del match del campionato di Calcio di Serie A tra la formazione scaligera e il Milan al “Bentegodi“. La partita sul rettangolo verde veneto è stata infatti accompagnata da diverse “rimostranze” dei supporters nei confronti di chi era in campo. A detta di alcuni dei presenti i giocatori ...

"Buu" razzisti a Verona contro il Milanista Kessie : I cor si sono sentiti distintamente durante il primo tempo della partita e che sono continuati fino all’intervallo