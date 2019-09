Milan | Giampaolo a rischio esonero? Maldini fa chiarezza | “ha totale fiducia | anche con

Fonte : sportfair

(Di venerdì 27 settembre 2019) Il dirigente rossonero ha parlato del futuro di Marco, sottolineando come ilabbia attraversato momenti difficilicon Sacchi La situazione delè tutt’altro che buona, i rossoneri infatti hanno totalizzato sei punti in cinque partite, vincendo solo due delle gare disputate e perdendo le altre tre. Spada/LaPresse Un bottino magrissimo che tuttavia non mette al momentosulla graticola, come confermato da Paoloai microfoni di Sky Sport: “il derby è stato deludente per risultato e prestazione, avevamo l’occasione di essere in testa, invece abbiamo giocato male, lontano da ciò che pensavamo sia noi che. Con l’allenatore abbiamo fatto una scelta precisa, dandoglie sappiamo che ci vuole del tempo per mettere in atto le sue idee. Siamo ambiziosi e crediamo che lui sia la persona giusta. Momenti ...

