MIlan | dopo la sconfitta di Torino traballa la panchina di Giampaolo

Sciopero Atm MIlano 27 settembre : metro ok/ Tram e bus : corse riprese dopo i gretini : Sciopero Atm Milano 27 settembre: metro ok. Le linee di Tram e bus interrotte per la manifestazione pro clima, sono tornate ad essere regolari

MIlan – Giampaolo sicuro dopo il ko col Torino : “è stata la miglior partita giocata fin qui” : Giampaolo commenta il ko di questa sera del Milan: le parole del tecnico rossonero dopo la sconfitta contro il Torino Amara sconfitta, questa sera, per il Milan a Torino. I granata hanno trionfato in rimonta con una fantastica doppietta di Belotti nel posticipo della quinta giornata di Serie A. “Era una partita in controllo, non abbiamo avuto il cinismo di chiuderla. Abbiamo avuto più di un’occasione per raddoppiare, non ...

MIlan - Rebic svela cosa ha fatto dopo aver ricevuto la chiamata dei rossoneri : “Quando ho saputo dell’interesse del Milan ho chiamato subito mio padre e lui mi ha detto di accettare, mi ha detto che il Milan è uno dei migliori club in Italia e che avrei dovuto accettare subito”. Parla così, in un’intervista rilasciata a Milan Tv, uno dei nuovi acquisti del Milan, Ante Rebic. “Io sono molto felice e orgoglioso di essere qui. Ho parlato con Boban, che mi ha spiegato cosa il club si aspetta ...

MIlan-Inter - le reazioni dopo il derby : da Guerini e La Russa : “Negli Usa gli impianti sono un grande introito, attorno c’e’ tanta attivita’ commerciale. Penso che un nuovo stadio per Inter e Milan sia necessario per un ulteriore salto di qualita’, e’ un tema all’ordine del giorno”. Sono le dichiarazioni del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, intervenuto ai microfoni de “La politica nel pallone” su Gr Parlamento. “Siamo tutti ...

Multa ZTL MIlano 2019 : quanto costa - dopo quanto tempo arriva - info contestazione : Se da poco avete preso una Multa ZTL a Milano e volete conoscere le modalità per provvederne al pagamento o alla sua contestazione, siete atterrati nel posto giusto. Le zone a traffico limitato del capoluogo lombardo sono una bella sfida per tutti gli abitanti di una delle città più efficienti, in termini di servizi per il cittadino. Ed oggi siamo qui per fornire qualche indicazione utile per provvedere alla contravvenzione presa. Per garantire ...

MIlan-Inter - Giampaolo bacchetta il suo MIlan : “titubanti ad inizio gara - dopo lo svantaggio ci siamo disuniti” : L’allenatore rossonero ha commentato la sconfitta nel derby, pungendo i propri giocatori per l’atteggiamento tenuto in campo Serata da dimenticare per il Milan, sconfitto senza attenuanti da un’Inter apparsa superiore per gran parte della partita. I rossoneri hanno subito il gioco nerazzurro, reagendo in maniera disordinata ai gol subiti nella ripresa. Massimo Paolone/LaPresse Interrogato ai microfoni di DAZN sulla ...

Cafù - i tifosi del MIlan vicini al brasiliano dopo la morte del figlio : “La Sud ti abbraccia” [FOTO] : Una tragedia. Quanto accaduto all’ex terzino del Milan Cafù, che lo scorso 5 settembre ha perso il figlio, stroncato da un malore mentre giocava a calcio. Questa sera, in occasione del derby, i tifosi rossoneri hanno voluto rendere omaggio al brasiliano con un messaggio di cordoglio e vicinanza per la triste vicenda. “Cafù la Sud ti abbraccia” è lo striscione che campeggia nella Curva Sud del Milan.L'articolo Cafù, i ...

MIlano : sindaco Bottero - ‘nessun rischio per l’ambiente a Trezzano dopo esplosione’ : Milano, 20 set. (AdnKronos) – “Nessun rischio per l’ambiente”. Lo scrive sul suo profilo Facebook, il sindaco di Trezzano sul Naviglio, Fabio Bottero. “L’incendio è ridotto, ma non ancora spento. Ci sono tre feriti già soccorsi da ambulanze e trasportati in ospedale. Presenti sul posto Carabinieri Compagnia di Corsico, Polizia Locale Trezzano, Protezione Civile Gruppo di Trezzano, Associazione Nazionale ...

MIlano e Monza - tutto quel che c’è da sapere sul dopo-Torino del salone auto all’aperto : La presentazione ufficiale si è svolta a Milano ed è stata aperta da Marco Tronchetti Provera, Ceo di Pirelli Group, che ha poi ceduto la parola ad Andrea Levy, Presidente e ideatore, Angelo Sticchi Damiani, Presidente ACI, Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, Giuseppe Sala, Sindaco di Milano e Dario Allevi, Sindaco di Monza, il tutto moderato dal giornalista del Corriere della Sera Maurizio Donelli. Il nuovo corso del salone ...

MIlan - caos Paquetà. Giampaolo : "Perché l'ho messo lì". Bruciato dopo un tempo - lui risponde così : Non si trova pace in casa Milan. dopo la vittoria per 1-0 sul campo dell'Hellas Verona firmata dal rigore di Krzysztof Piatek, tiene banco il caso Paquetà. Il trequartista brasiliano, dopo un primo tempo opaco (come tutto il Milan, del resto), era stato sostituito nell'intervallo dal mister Marco Gi

Michele Bravi triplica a MIlano : un terzo concerto in teatro dopo due sold out : Michele Bravi triplica a Milano! Saranno tre i concerti al teatro San Babila. dopo i sold out delle date di sabato 19 ottobre e di domenica 20 ottobre, si aggiunge un nuovo appuntamento nella stessa location in programma per venerdì 18 ottobre. I biglietti per la nuova data saranno disponibili in prevendita su ticketone.it da venerdì 13 settembre 2019 a partire dalle ore 11:00 e in tutti i punti vendita Ticketone e nelle prevendite ...

Morgan torna a parlare dopo lo sfratto : 'Ora sono in uno sgabuzzino a China town a MIlano' : Morgan è tornato a parlare dopo il doloroso sfratto che ha dovuto affrontare a giugno scorso. Il cantante ha rilasciato un'intervista nel corso del programma Lunatici, su Radio Due. Ha parlato del dolore che ha provato e che ha vissuto come una vera e propria violenza. Adesso vive a China town tra gli insetti, come ha raccontato. Morgan dopo lo sfratto vive in un tugurio a China town Il malessere dell'ex leader dei Bluvertigo traspare dalle ...

Morgan senzatetto a MIlano dopo lo sfratto : "Vivo a Chinatowin in uno sgabuzzino tra gli insetti" : Morgan, durante la trasmissione I lunatici di Radio 2, parla della sua nuova vita da senzatetto. Mesi fa infatti è stato sfrattato, e ora non se la passa benissimo. "La mia casa era un’installazione. La mia casa è stata svenduta a 200mila euro quando ha come valore di mercato 700mila euro. È stata c