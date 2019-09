Milan | Donnarumma sta con Giampaolo | “dobbiamo seguirlo | la Champions è ancora un nostro

Milan - Donnarumma : “Siamo tutti con Giampaolo - ci sarà la partita della svolta” : “Il mister è un grande allenatore, dispiace perché ieri abbiamo fatto una grande partita e non meritavamo di perdere. Siamo tutti con lui, è normale fare un po’ di fatica all’inizio con nuove idee e giocatori nuovi. Dobbiamo continuare a seguirlo, siamo tutti con lui”. Gianluigi Donnarumma ai microfoni di Sky ‘difende’ il tecnico Giampaolo, sotto accusa dopo la sconfitta del Milan a Torino e ...

Torino-Milan 2-1 - le pagelle dei rossoneri : bene Leao - male Donnarumma e Piatek : Il calcio è uno sport strano. Puoi dominare una partita, ma se spegni la concentrazione ti bastano 4 minuti e torni a casa senza neanche un punto. Così è successo al Milan che, dopo un primo tempo quasi straripante, ma in vantaggio di un solo gol grazie al rigore messo a segno da Piatek. Nel secondo tempo troppa leziosità vicino alla porta e nessuno che riesca a piazzare il colpo del ko. Così da un’azione sporca, in cui Calhanoglu subisce un ...

LIVE Torino-Milan 0-1 - Serie A in DIRETTA : spinge il Toro. Zaza e Belotti provano a superare Donnarumma e la difesa rossonera : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 71′ Romagnoli e Musacchio mettono fuori. Controcross di Ansaldi, che si perde senza trovare la testa di alcun compagno. 69′ Intanto arriva il fallo di Kessie su Belotti. Altra punizione dove i colpitori di testa possono dire la loro. 68′ Tiro di Bonaventura, appena entrato: non granchè. Palla fuori di molto. 67′ Lo spagnolo prova a rendersi subito protagonista con un ...

Milan : N’gbesso ha firmato - si lavora per il rinnovo di Donnarumma ma si valuta Cragno : L'agenzia GR, di cui è responsabile Giuseppe Riso, ha pubblicato un aggiornamento sulla sua pagina Instagram ufficiale per confermare che Henoc N'gbesso ha firmato il suo primo contratto professionale con l'AC Milan. Nel frattempo la dirigenza rossonera si appresta a intavolare le trattative per il rinnovo di Donnarumma, sempre più un punto fermo della squadra. Il sedicenne N'gbesso, che proviene dal settore giovanile del club, ha espresso la ...

Milan-Inter - Vieri distrugge i rossoneri : “sarebbe finita 6-0 se non ci fosse stato Donnarumma” : L’ex attaccante dell’Inter ha commentato il derby di San Siro, sottolineando la superiorità nerazzurra rispetto ai rossoneri Christian Vieri non usa mezze misure e, interrogato sul derby tra Milan e Inter giocato sabato sera, ha espresso il proprio personale giudizio sulla partita. Spada/LaPresse Parole dure nei confronti dei rossoneri, apparsi molli e svogliati al cospetto dei nerazzurri, molto più in palla e decisi a portare ...

Milan-Inter 0-2 - le pagelle di CalcioWeb : Brozovic e Donnarumma i migliori - Lukaku si salva per il gol [FOTO] : Milan-Inter, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso l’anticipo del sabato valido per la 4^ giornata del campionato di Serie A, si è giocato il derby tra Milan ed Inter, una partita che ha dato importanti indicazioni per la lotta scudetto. L’Inter c’è e si conferma in testa alla classifica, quarto risultato utile consecutive e vetta della classifica, i nerazzurri sono una netta candidata alla vittoria finale, al ...

LIVE Milan-Inter 0-0 - Serie A in DIRETTA : palo di D’Ambrosio e miracolo di Donnarumma : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 39′ Contropiede del Milan con Suso che si fa 70 metri palla al piede, ma si fa contrastare il tiro da Asamoah. 38′ Per alcuni momenti della partita il Milan sembra in balia del suo avversario. 36′ Attenzione l’arbitro attende la decisione del VAR per il gol dell’Inter, fuorigioco la decisione. 34′ miracolo di Donnarumma su acrobazia di D’Ambrosio che ...

Milan-Inter 0-0 live - Donnarumma sta facendo i miracoli! : Milan-Inter live – Subito, dopo neanche un mese dall’inizio. La gara più sentita dalle parti di Milano, in questa stagione, ha deciso di ‘affacciarsi presto’. In un periodo in cui ancora le incertezze sono tante e le conferme poche, in cui si rischia di sbilanciarsi troppo – in un senso o nell’altro – in seguito all’avvio positivo o negativo. Rossoneri e nerazzurri, almeno per quanto riguarda ...

Milan : il Siviglia offrirebbe Vazquez più soldi per Suso - si pensa al rinnovo di Donnarumma : Il Siviglia è interessato all'ala del Milan Suso e potrebbe proporre uno scambio. Suso ha affrontato un futuro incerto con i rossoneri dopo l'arrivo di Marco Giampaolo come allenatore, con l'ex allenatore della Sampdoria che preferiva un sistema 4-3-1-2 nel quale le ali non sono di certo protagoniste. La Gazzetta dello Sport ha riferito che la Fiorentina, la Roma ed il Lione sono state sulle tracce del giocatore durante il mercato estivo. ...

Milan - Donnarumma parla del derby ed elogia il collega Handanovic : “Di lui mi piace l’attacco palla” : “Nei derby si va oltre a tutto, è una partita a sé, si prepara da sola, dà molta carica e molta emozione giocarla. E’ una soddisfazione unica giocare il derby, è molto molto bello. Vincerlo è ancora più bello, era il mio secondo derby, il primo era il trofeo Berlusconi. Vincere il primo derby di campionato mi ha dato una grande emozione”. Così il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma ai microfoni di Dazn sul derby di ...

Calciomercato Milan - cinque ipotesi se Donnarumma dovesse lasciare : primo obiettivo Areola : Il Milan è costretto a esaminare potenziali sostituti del portiere Gianluigi Donnarumma a causa della sua complicata situazione contrattuale. Il giovanissimo portiere dei rossoneri ha un accordo che durerà fino al 2021 e a partire dalla prossima stagione potrebbe accordarsi per lasciare il Milan a parametro zero o comunque ad una cifra molto più bassa rispetto al suo valore attuale. Tuttavia, il suo rinnovo è difficile a causa del fatto che è ...

Milan - Gedson Fernandes è il prescelto di Boban : trattative per il rinnovo di Donnarumma : Il Milan è soddisfatto del proprio mercato ma c'è ancora un nome chiave che sfugge ai rossoneri. L'amministratore delegato del club Zvonimir Boban voleva il 20enne Gedson Fernandes del Benfica, secondo Calciomercato.com. Il centrocampista portoghese di 20 anni è stato seguito dagli scout rossoneri per qualche tempo, con il club che è riuscito a comprendere il suo enorme potenziale e la sua visione di gioco. Il Milan ha chiesto al club portoghese ...

Live Milan-Brescia 1-0 : Calha segna - Donnarumma para : Milan e Brescia tornano ad affrontarsi a San Siro dopo quasi 8 anni: l'ultima volta, nel dicembre del 2010, fu 3-0 per i padroni di casa grazie alle marcature di Boateng , Robinho e Zlatan...

Milan - Boban e Maldini non soddisfatti : si lavora alla cessione di Antonio Donnarumma : I rossoneri hanno già acquistato cinque giocatori questa estate per un totale di 90 milioni di euro: vale a dire Theo Hernandez, Rade Krunic, Rafael Leao, Ismael Bennacer e Leo Duarte. Tuttavia ora le attenzioni sembrano essersi rivolte a possibili partenze, con Patrick Cutrone che è già stato ceduto ai Wolves. Secondo un rapporto de 'La Gazzetta dello Sport' di venerdì, Marco Giampaolo ha una sola richiesta per quanto riguarda la lunghezza ...