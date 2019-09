Migranti | l’Italia è il terzo Paese europeo per numero di stranieri regolarmente

Migranti - Conte : ?ora l’Italia non è più sola. Di Maio : stabilizzare la Libia per fermare partenze : Nel suo discorso alle Nazioni Unite, il presidente del Consiglio ha sottolineato la «svolta» su scala europea nella gestione dei flussi migratori. Fra gli altri temi toccati le riforme, la situazione libica e l’emergenza climatica

Che cosa significa per l’Italia il nuovo accordo sui Migranti? : (foto: ARIS MESSINIS/AFP/Getty Images) “Un risultato storico” (il premier Giuseppe Conte); “L’Italia non è più sola” (Huffington Post), “L’Europa s’è desta” (La Repubblica). Dopo che i ministri dell’Interno di Italia, Malta, Francia e Germania lunedì hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per modificare la gestione dei migranti che arrivano via mare in Europa, i toni delle istituzioni e di molta stampa sono stati a dir ...

È stato raggiunto un piccolo accordo sulla redistribuzione dei Migranti dall’Italia : Riguarda quelli che arrivano a bordo di navi militari o delle ong – cioè meno di uno su dieci – che verranno automaticamente ricollocati altrove

Migranti - intesa su redistribuzione rapida e rotazione dei porti : “Ora l’Italia non è più sola” : Trovato un accordo tra Italia, Francia, Germania e Malta, annuncia la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese: ora "arrivare...

Migranti - l’Italia cerca la svolta in Europa. Come funziona il «trattato di Dublino» : Il mini vertice fra Italia, Francia, Germania e Malta, ospitato a La Valletta (Malta)?il 23 settembre, potrebbe sbloccare le tensioni diplomatiche sulla gestione dei Migranti. Si parla di un accordo per il ricollocamento automatico dei richiedenti asilo, con l’obiettivo di superare il «sistema Dublino»

Migranti - agli industriali non basta la discontinuità : “Utili all’Italia”. Sul Fatto quotidiano di lunedì 23 settembre : Il governo Conte è impegnato a convincere i partner europei a prendersi una parte dei richiedenti asilo che arrivano in Italia. Ma la questione immigrazione non si esaurisce qui, anzi. A ricordarlo alla politica è il sistema produttivo, che non si accontenta della “discontinuità” con il governo giallo verde, ma chiede un progetto e una gestione dell’immigrazione che risponda alle effettive esigenze del paese. Il Fatto ha ...

Orban show dalla Meloni : “Aiutare l’Italia coi Migranti? Solo per rimandarli a casa” : Il primo ministro ungherese Orban ospite di Atreju: "In Italia il governo si è separato dal popolo. Sta tornando la sinistra che sta facendo entrare i migranti e aumentare le tasse. Sempre gli stessi errori, non hanno imparato niente dal passato".Continua a leggere

Migranti - la guardia costiera tunisina ferma 5 barchini con 75 a bordo partiti verso l’Italia : La guardia costiera tunisina ha fermato in tutto 75 persone in 5 diverse partenze irregolari verso l’Italia. Sono i tentativi di sbarco fantasma che nel 2019 hanno portato in Italia più di 5mila persone: questa volta però le motovedette di Tunisi sono intervenute, come ha reso nota il ministero dell’Interno. Tra i 75 fermati durante queste operazioni, anche 34 sub-sahariani di età compresa tra i 18 e i 34 anni, oltre a due bambini. Un ...

Ungheria contro l’Italia : “Pericoloso far sbarcare i Migranti”. Di Maio : “Facile fare i sovranisti con le frontiere degli altri” : Tensioni tra Ungheria e Italia sulla gestione dei migranti. Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto ha dichiarato alla televisione Mtv1 che ritiene “deplorevole e pericolosa” la decisione presa dal governo Conte 2 lo scorso weekend di far attraccare in Italia la nave della ong Ocean Viking. A lui ha replicato poco dopo il nuovo titolare della Farnesina Luigi Di Maio: “E’ facile fare i sovranisti con le ...

Migranti - l’Italia assegna il porto di Lampedusa alla Ocean Viking. Il sindaco : “Era più vicina la Sicilia” : Viaggio finito per gli 82 soccorsi, ma Salvatore Martello accusa la ministra dell’Interno: «Siamo accoglienti, non idioti»

Ocean Viking - l’Italia assegna porto alla nave delle ong con 82 Migranti a bordo : La nave delle ong Ocean Viking con 82 persone a bordo salvate in mare si sta dirigendo verso Lampedusa: dopo giorni di stallo l'Italia ha finalmente assegnato un porto sicuro alla nave umanitaria. Ma il sindaco di Lampedusa non ci sta: "La nave era più vicina alla Sicilia, non siamo idioti. La nostra isola non può essere la soluzione di tutti i problemi".Continua a leggere

Migranti - l’Italia assegna un porto sicuro alla Ocean Viking : è Lampedusa : Si sta valutando se fare entrare la nave di Sos Mediterranea e Medici senza frontiere con 82 persone a bordo direttamente in porto o fare il trasporto su motovedette della Guardia Costiera

Migranti - Seehofer : “Colloqui in corso - Germania può prendere il 25% delle persone salvate dall’Italia. Anche Francia disponibile” : I “colloqui sono ancora in corso”, ma secondo quanto concordato finora la Germania è pronta ad accogliere un quarto dei Migranti che sbarcano in Italia dopo un salvataggio in mare. E lo stesso è disposta a fare Anche la Francia. A svelarlo è il ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer, parlando alla Sueddeutsche Zeitung: “Se rimane come concordato, possiamo prendere il 25% delle persone salvate in mare davanti ...