Migranti | Caritas | Italia terza in Europa

(Di venerdì 27 settembre 2019) L’è al terzo posto nell’Unione Europea per numero di: sono in tutto 5.255.503, ovvero l’8,7% della popolazione. Il Bel Paese viene preceduto in questa graduatoria pubblicata dada Germania e Gran Bretagna, mentre alle spalle dell’troviamo rispettivamente al quarto e quinto posto Francia e Spagna. Secondo emerge dalla 28a edizione del "Rapporto Immigrazione" presentato oggi a Roma dana e Migrantes. Gli stranieri insono concentrati prevalentemente nelle regioni del Nord, quelle più ricche con una percentuale del 57,5%. Al centro, invece, la percentuale è del 25,4%, che scende al 12,2% al Sud e al 4,9% nelle isole. La Lombardia è la regione che ospita il maggior numero di: vi sono residenti 1.181.772 cittadini stranieri residenti, ovvero l'11,7% della popolazione totale residente. Segue il Lazio con 683.409 (11,6%), poi ...

