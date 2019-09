Migranti | Borgonzoni | ' Gli italiani vengono presi per il c dall' Europa' VIDEO

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 27 settembre 2019) Con l'uscita di Matteo Salvini dal governo e l'avvento del Partito Democratico dovrebbe essersi aperta una stagione nuova rispetto alle strategie di gestione dei flussi dei. Non è un mistero che, con i dem al governo, la strategia di Giuseppe Conte e dei suoi ministri sarà quella di evitare il pugno duro, puntando sull'accoglienza e sulla redistribuzione da attuare sulla base di un dialogo con l'. L'incontro di Malta è stato un primo passo in cui sarebbero state delineate le prime strade comuni da seguire, ma c'è chi non crede al fatto che altri paesi dell'Unionesiano disposti a scendere concretamente in campo in soccorso dell'Italia. È questo il pensiero di Luciadella Lega che, da ospite della trasmissione Mediaset Dritto e rovescio, ha evidenziato come a suo avviso l'Italia sia a serio rischio presa in giro da parte degli altri paesi. Anche per Conte ...

