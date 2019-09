Migranti | barcone naufraga nell’Egeo | 7 morti

Migranti - naufraga barcone nel mar Egeo : almeno 7 morti - 5 sono bambini : La guardia costiera greca è riuscita a salvare altre persone. Tra queste, quattro bambini, cinque uomini e tre donne. Il barcone carico di Migranti era partito dalla Turchia ed era diretto in Grecia. Ignote le cause della tragedia: al momento dell'incidente le condizioni meteo erano buone.Continua a leggere

Barcone fantasma con 78 Migranti a Lampedusa : Un Barcone fantasma è arrivato a Lampedusa in queste ore. A bordo c'erano 78 migranti, provenienti soprattutto da Cameroon e Tunisia, che sono stati fatti sbarcare e quindi trasferiti nell'hotspot dell'isola. migranti, l'Italia autorizza l'Ocean Viking a sbarcare a Lampedusa L'Italia ha autorizzato l'Ocean Viking e il suo carico di 82 naufraghi a sbarcare a ...

Ocean Viking vicina a Lampedusa con 82 Migranti | Intanto 78 arrivano su un barcone : La nave di Sos Mediterranea e Medici senza frontiere con 82 persone a bordo si sta dirigendo verso l'isola. Accordo comunitario sulle ripartizioni di profughi: 24 in Germania, 24 in Francia, 8 in Portogallo, 2 in Lussemburgo, 24 in Italia. Intanto un barcone con 78 migranti sbarca Lampedusa

Lampedusa : 100 Migranti arrivati con barcone in legno : Mentre tutte le attenzioni della autorità e dei media sono rivolte alla nave Eleonore della ong tedesca Lifeline, a Lampedusa è avvenuto un nuovo sbarco “autonomo”. A Cala Spugne è giunto in queste ore un barcone in legno che trasportava circa 100 migranti tunisini. Appena hanno messo piede sulla terra ferma, gli stessi sono stati bloccati dalle forze dell’ordine e accompagnati presso l’hotspot di contrada Imbriacola. Insomma, il fenomeno di ...

Migranti - la nave Mare Jonio ne salva 98 su barcone in avaria : tra loro ci sono 28 minori : La nave Mare Jonio ha salvato 98 Migranti, tra cui 26 donne incinte e 28 minori, di cui 22 d'età inferiore ai 10 anni, da due giorni alla deriva su un gommone nel Mediterraneo centrale senza cibo né acqua. "Situazione drammatica: ci sono casi di ipotermia, lesioni dovute alle torture subite in Libia e ustioni per il prolungato contatto con la benzina". Mediterranea Saving Human attende istruzioni per lo sbarco.Continua a leggere

Alarm Phone - "naufragio barcone in Libia"/ Si teme strage con 100 Migranti morti : Alarm Phone lancia allarme dalla Libia 'forse naufragio barca con a bordo più di 100 migranti': si teme una strage, in attesa di conferme

Un barcone con 57 Migranti è sbarcato a Lampedusa - dopo il soccorso della Guardia di Finanza : Sono giunti nel molo Favarolo, a Lampedusa (Ag), i 57 migranti che erano stati avvistati e soccorsi nelle acque antistanti all’isolotto di Lampione. Fra loro c’è anche un ragazzo che sta male ed è stato caricato su una barella dai medici.Ad accorgersi della barca, carica di migranti, sono stati i finanzieri che, assieme alla Capitaneria di porto, si sono occupati del soccorso.Fra i migranti sbarcati al molo Favaloro vi ...

Barcone con 57 Migranti al largo della Sicilia : la Guardia di Finanza li fa sbarcare a Lampedusa : Le Fiamme Gialle hanno soccorso e fatto sbarcare a Lampedusa un Barcone con a bordo 57 migranti. Intanto, a poche decine di metri, quelli a bordo della Open Arms attendono, stremati, di poter toccare terra 16 giorni dopo essere stati salvati.Continua a leggere