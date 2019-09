“Mi ha tradito con Naomi Campbell” Lory Del Santo | confessioni bollenti su Eric Clapton

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 27 settembre 2019) È arrivata divinamente ai 60 anni anche se la vita, conDel, non è stata sempre gentile, anzi. Pensate che le difficoltà perDeliniziarono poco dopo la nascita. I genitori erano poveri e lei nacque in una stalla e subito dopo si ammalò di polmonite. Quandoha solo 3 anni suo padre muore in un incidente d’auto e la madre si ritrova da sola a dover crescere le due figlie Loredana e Paola. Loredana – che poi si farà chiamare– esordisce ben presto come valletta e inizia a collezionare un successo dietro l’altro, sia in tv che al cinema. Era – ed è tuttora – una donna bellissima che faceva perdere la testa a tutti gli uomini. Oltretutto era una grande provatrice e in molti ricordano le sue dichiarazioni riguardo l’essere stata ospite del ricco uomo d’affari saudita Adnan Khashoggi nel suo celebre panfilo Nabila e di aver ricevuto da lui un rubino, ...

Shabine7 : @ppiersante Bacari e basta. Su quelli ci si salva ancora dai...e qualche altro posto che non mi ha mai tradito. Dev… - katerinalahey : RT @zedwardshgdr: C'è chi ha conosciuto il meglio di me e mi ha tradito; c'è chi ha conosciuto il peggio di me e non mi ha mai abbandonato… - Aliseiafaery : @Gabriele_____77 Ma tradito cosa? Chi ha tradito? Il segretario è Zingaretti e se accetta ora un accordo con i 5Ste… -