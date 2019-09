Mercati sempre più a rischio bolla L' onda che allarma le Borse

Fonte : affaritaliani

(Di venerdì 27 settembre 2019) Dopo anni di rendimenti a zero o negativi la fame di rendimenti rischia non solo di gonfiare una nuovafinanziaria, ma di farla esplodere. Come segnala la Banca dei regolamenti internazionale (Bri) l'ammontare di prestiti a leva ha ormai toccato livelli che non si vedevano dal 2008-2009, con pericolose similitudini tra i collaterali legati a tali prestiti e quelli collegati all'epoca ai famigerati mutui "sub prime". Mentre le banche centrali hanno ormai invertito la tendenza alla normalizzazione e sono tornate ad innaffiare il mercato di liquidità in Europa come negli Stati Uniti e in Cina, in Italia gli istituti commerciali approfittano della fame di rendimenti per ripulire i propri bilanci anche degli Utp (inadempienze probabili), mentre c'è aria di risko tra gli operatori specializzati nella gestione di tali crediti. Segui su ...

