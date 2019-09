“Medioman” | dal Grande Fratello alla politica Francesco Gagliardelli “arruolato” dalla

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2019) Medioman si dà. Non il personaggio inventato magistralmente da Fabio De Luigi, ma il vero, unico ed originale Medioman della casa del, tra i finalisti del reality nella seconda edizione del GF 2001/2002, è stato arruolato dgiunta regionale leghista del Piemonte. È stato Alberto Preioni, capogruppo del Carroccio in consiglio regionale, a firmare un contratto di collaborazione aper occuparsi di tematiche legate al turismo. “Conosce bene l’inglese, il francese e il tedesco – ha spiegato Preioni a Repubblica – Sarà uno dei tanti contratti di collaborazione del nostro gruppo e haesperienza. Per anni è stato presidente della pro Loco Valle Vigezzo Malesco”. L’ex concorrente GF ha comunque nel suo curriculum diverse attività nel settore: è stato membro del consiglio di amministrazione del Gal Laghi e Monti, ...

