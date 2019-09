Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 27 settembre 2019) Molti lo ricorderanno come “”. All’anagrafe, però, si chiama Francesco Gaiardelli, è il concorrente del Grande Fratello 2 a cui si ispirò Fabio De Luigi per una delle sue imitazioni migliori e ora saràin ambito turistico per il gruppo regionale dellain Piemonte. Almeno fino a luglio. Come riporta la testata locale LoSpiffero, nella sua vita “” ha fatto di tutto e, reinventandosi, ha cambiato più volte lavoro.Ha organizzato eventi, è stato agente di commercio, vigile del fuoco volontario, speaker radiofonico, barman. A dispetto di tanti sfottò si è rivelato un tipo volitivo.La sua notorietà la deve proprio al Grande Fratello e a quel nomignolo che la Gialappa’s Band gli ha assegnato nel 2001. Nomignolo da cui è nato uno dei personaggi ...

HuffPostItalia : 'Medioman' dal GF alla politica con la Lega: sarà consulente al turismo in Piemonte - alexarmuzzi : RT @HuffPostItalia: 'Medioman' dal GF alla politica con la Lega: sarà consulente al turismo in Piemonte - FrancescaTGI : RT @HuffPostItalia: 'Medioman' dal GF alla politica con la Lega: sarà consulente al turismo in Piemonte -