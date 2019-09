Mavina Graziani al Teatro delle Muse con lo spettacolo “3 Attori in affitto”

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 27 settembre 2019) Dal 2 al 6 ottobre, l’attricesarà protagonista aldello“3inscritto e diretto da Vittorio Hamarz Vasfi e prodotto da Andrea Preti con Ludovico Fremont, Pio Stellaccio e Vasfi. Sarà una stagione ricca di impegni per l’artista che dal 9 al 13 ottobre sarà in scena anche alTrastevere con “Shake Fools” diretto da Manuela Tempesta e Giovanni Maria Buzzatti. Nota al pubblico per aver interpretato il ruolo di Assunta Ceravolo in “Squadra mobile” e per aver recitato accanto a Raoul Bova in “Ultimo 5 – Caccia ai Narcos”, l’attrice è apparsa recentemente come ospite e opinionista in varie trasmissioni televisive, quali Matrix, Cinematografo, Detto fatto e altre… In questo momento sono impegnata con due spettacoli teatrali che mi vedono ricoprire tre personaggi molto diversi tra loro… oltre ad essere una buona opportunità per ...

