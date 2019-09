Martini | il solo e inimitabile

Fonte : termometropolitico

(Di venerdì 27 settembre 2019), ilNella fortunata (e meravigliosa) serie di film con William Powell e Myrna Loi, c’è la famosa scena in cui Nick, il detective interpretato da Powell shakera undavanti ai barman spiegandogli che c’è una bella differenza di ritmo tra un Manhattan, un Bronx o un Dry. Quest’ultimo è considerato IL cocktail supremo, nonché l’unico tollerato dai puristi dello straight. Viene servito da oltre cent’anni in tutto il mondo ed è sopravvissuto persino durante l’epoca degli ombrellini e delle spalline imbottite, soprattutto grazie a Ian Fleming che lo faceva bere a James Bond. Anche se Fleming, dal punto di vista dei cocktail, non ci ha mai capito un picchio. La formula delcocktail più antica disponibile è una parte di vermut secco, una parte di gin e un’oliva verde a volte farcita di piccante. Poi è passata alla Storia con una ...

IlPelagi : @frattei Attendo fiducioso DryTinder per fare incontrare solo chi beve Dry Martini. - Saleem28372839 : RT @vita_valery: Segui tutte le nostre dirette porno blasfeme! E se non puoi vederci in diretta, puoi gustare le repliche quando vuoi! Solo… - Gothic_666 : @Fabio_Martini_ @AlfonsoBonafede Penso che le scuole abbiano piena autonomia in merito, quella del ministro è solo… -