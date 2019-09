Marco Mengoni ha annunciato l’uscita del nuovo progetto discografico “Atlantico On Tour”

Atlantico On Tour è il nuovo album live di Marco Mengoni anticipato dal singolo Duemila Volte : Il nuovo album live di Marco Mengoni segna il ritorno in radio dell'artista di Ronciglione, a meno di un anno dal rilascio del suo ultimo disco di inediti. Dopo aver mandato in tilt l'internet, Marco Mengoni ha finalmente annunciato l'uscita del disco live che è prevista per il 25 ottobre e nella quale saranno contenuti tre inediti, uno dei quali in radio dal 4 ottobre prossimo, con il titolo Duemila Volte. Nella tracklist dell'album ...

Marco Mengoni manda in tilt Twitter senza un annuncio ufficiale : Marco Mengoni manda in tilt Twitter. L'artista di Ronciglione è riuscito a mandare in panne i social social attraverso un semplice video, che poteva far presagire l'arrivo di novità. Per il momento, non ci sono annunci ufficiali da parte di Marco Mengoni, ma molto presto potrebbero esserci delle novità che lo riguardano, forse in vista del tour che sta per iniziare. L'artista viene dalla conclusione del tour estivo che ha terminato a ...

Marco Mengoni irriconoscibile - i fan su Instagram : “Ti stai trasformando in Neri Marcorè” : Marco Mengoni accanto al sindaco di Milano Beppe Sala per promuovere la riduzione dell’uso di plastica. I due hanno consegnato borracce in alluminio fuori una scuola del capoluogo lombardo, così da sostenere l’iniziativa #PlanetOrPlastic. Non è la prima volta che il cantante si mostra impegnato nel sociale ma i suoi fan si sono concentrati più sulla sua “trasformazione” che sulla bontà dell’iniziativa. Abituato a ...

Marco Mengoni a Il Tempo Delle Donne con Alberto Urso - Bocelli - Al Bano e molti altri : Il Tempo Delle Donne è dedicato al corpo e alla sua continua evoluzione per quel che riguarda l'edizione 2019 di prossimo avvio. Numerosi gli ospiti che si alterneranno sui palchi allestiti in Triennale a Milano; tra questi molti cantanti, musicisti e autori. Ci sarà Al Bano, protagonista di un appuntamento il 15 settembre sul percorso nel mondo della musica a 76 anni. Spazio anche ai giovani con Annalisa e i giovani Coma_Cose, la prima ...

“Muhammad Ali” di Marco Mengoni è disco di platino! : Grandissimo <3 The post “Muhammad Ali” di Marco Mengoni è disco di platino! appeared first on News Mtv Italia.

Biglietti in prevendita per la nuova data di Marco Mengoni a Eboli per Atlantico Tour : La nuova data di Marco Mengoni a Eboli è ufficiale. Nel giorno in cui Muhammad Ali raggiunge il disco di platino, l'artista di Ronciglione annuncia l'arricchimento del calendario con una nuova tappa al PalaSele. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati a cominciare dalle 10 del 4 settembre e saranno consegnati secondo le modalità abituali. Garantita quindi quella con corriere espresso e quella con ritiro ...

Il Re Leone parla italiano con Marco Mengoni - Elisa - Luca Ward - Edoardo Leo - Stefano Fresi e Massimo Popolizio e incassa quasi 3 milioni di euro all’esordio con oltre 430mila biglietti strappati al Box Office : Il Re Leone esce in Italia Il primo grande classico Disney, che ha accompagnato intere generazioni, è sbarcato finalmente in Italia con oltre 900 copie. La fantastica opera di Jon Favreau ha già ...

Marco Mengoni per Estate Senza Plastica - l’invito del sindaco Beppe Sala nelle scuole di Milano : Più di 15.000 oggetti sono stati raccolti per Estate Senza Plastica, l'iniziativa di Marco Mengoni che invita a raccogliere la Plastica che sporca l'Estate, scattare una foto e condividerla sui social con l'hashtag apposito, #EstateSenzaPlastica. L'artista di Ronciglione condivide il traguardo dei 15.000 oggetti raccolti e riceve un invito speciale da parte di Beppe Sala, sindaco di Milano. In occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico, ...

A Cristian Imparato piace Marco Mengoni? Le sue parole… : Ma quale Michael Terlizzi, gli occhi di Cristian Imparato sono rivolti altrove. L’ex gieffino in un’intervista rilasciata a Gay.it ha dichiarato che gli piace solo Marco Mengoni. “Come mai è finita con Davide? Problemi... L'articolo A Cristian Imparato piace Marco Mengoni? Le sue parole… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Nella lotta social tra i fan di Enrico Ruggeri e quelli di Marco Mengoni vince (o perde) chi urla più forte : I fan di Enrico Ruggeri sono scatenati. E perché, direte voi? Bah. Nemmeno quest'anno i social chiudono per ferie ed è così che Twitter torna a essere imbrattato di frasi che potevano essere risparmiate, almeno per garantire il giusto riposo e silenzio alla mente fin troppo invasa di cialtronerie per 365 all'anno. Andiamo però con ordine. Succede che Enrico Ruggeri fa delle dichiarazioni sulla nuova maniera di portare in giro la musica, ...

Cristian Imparato si dichiara a Marco Mengoni : 'Mi piacerebbe incontrarlo - sono single' : Tra i protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso vi è sicuramente Cristian Imparato, che in queste ore ha rilasciato una lunga intervista al portale Gay.it, dove ha rivelato di essere nuovamente single dopo che qualche settimana fa era stato lui stesso ad annunciare di essersi fidanzato sui social. Ma soprattutto Cristian si è dichiarato ad uno dei cantanti più amati della musica italiana: parliamo di Marco ...

Cristian Imparato : "Mi piace Marco Mengoni. Poco contento del Gf" : Protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello, Cristian Imparato è da Poco uscito con un singolo dal titolo "Balliamo insieme", lamentandosi della scarsa diffusione da parte delle radio: "Gli addetti ai lavori non riescono a scindere il personaggio dall'artista", ha detto a Gay.it.Il cantante ha anche parlato della sua esperienza nel reality: "Il GF mi ha permesso di tornare a far musica, ma non credo mi abbia aiutato. Alcuni montaggi ...