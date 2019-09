Manifestazioni per l’ambiente in tutta Italia | ma il governo svuota il decreto sul clima

Le Manifestazioni per il clima in tutto il mondo : Oggi è il terzo venerdì di sciopero mondiale, e ci sono iniziative e proteste anche in molte città italiane

Sciopero per il clima : flash mob - sit-in e Manifestazioni Da Milano a Roma : i cortei : Venerdì 27 la terza mobilitazione generale del movimento «Fridays for future». Non solo licei, anche le Università aderiscono all’appello degli attivisti guidati da Greta Thunberg

Sciopero del clima venerdi' 27 settembre : Manifestazioni in Italia e nel mondo : La settimana del clima è già cominciata in tante città del mondo in cui sono in atto manifestazioni a difesa del clima e dell'ambiente, ispirate dalla voglia e dalla tenacia di Greta Thunberg che...

In più di 250 città spagnole si sono tenute Manifestazioni per denunciare gravi episodi di violenza sulle donne : Venerdì sera in più di 250 città della Spagna si sono tenute grandi manifestazioni per denunciare diverse gravi violenze sulle donne compiute quest’estate in tutto il paese. I promotori delle manifestazioni hanno detto di avere voluto dichiarare una «emergenza femminista»

Le Manifestazioni per il clima in tutto il mondo : È una giornata di manifestazioni e iniziative che andranno avanti fino allo sciopero mondiale del 27 settembre

Perché le Manifestazioni sono prova dell’eccezionalismo di Hong Kong : Chi può predire a questo punto l’esito della rivolta che da dodici settimane infiamma Hong Kong, come la “City on fire” dell’epico thriller di Ringo Lam ispiratore di Tarantino. Una svolta sembrava esserci stata negli ultimi giorni. La pacifica manifestazione che aveva portato un milione e settecent

Amazzonia in fiamme - il mondo si mobilita per la foresta : Manifestazioni da Madrid a Milano : Da Madrid fino a Londra, tutto il mondo si mobilita per l’Amazzonia. manifestazioni sono state organizzate in Brasile e in molti altri paesi movimento Fridays For Future della giovane svedese Greta Thunberg, per fare pressione e invitare il presidente brasiliano Jair Bolsonaro a intervenire efficacemente contro i roghi che stanno devastando la foresta L'articolo Amazzonia in fiamme, il mondo si mobilita per la foresta: manifestazioni da ...

Amazzonia - da Madrid a Milano il mondo si mobilita per la foresta : Manifestazioni in tutto il mondo : Da Madrid fino a Londra, tutto il mondo si mobilita per l’Amazzonia. manifestazioni sono state organizzate in Brasile e in molti altri paesi movimento Fridays For Future della giovane svedese Greta Thunberg, per fare pressione e invitare il presidente brasiliano Jair Bolsonaro a intervenire efficacemente contro i roghi che stanno devastando la foresta L'articolo Amazzonia, da Madrid a Milano il mondo si mobilita per la foresta: ...

Tutti i voli in partenza dall’aeroporto internazionale di Hong Kong sono stati cancellati per le Manifestazioni di protesta : Tutti i voli in partenza lunedì dall’aeroporto internazionale di Hong Kong, esclusi quelli per cui i passeggeri avevano già fatto il check-in, sono stati cancellati per le manifestazioni a favore della democrazia e contro il governo locale e la polizia che

Mosca - quinto sabato di proteste antigovernative : migliaia in piazza e almeno 136 fermi per Manifestazioni “non autorizzate” : migliaia di dimostranti e 136 persone fermate. Sono i numeri del quinto sabato di proteste antigovernative nel centro di Mosca per reclamare elezioni libere. Altri 86 arresti sono stati invece effettuati a San Pietroburgo e 11 a Roston-sul-Don. I manifestanti fermati stavano partecipando a dei cortei non autorizzati nel centro di Mosca, nell’area di Kitai-Gorod e della via Maroseika, secondo quanto riporta Interfax. Tra i fermati anche ...