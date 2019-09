Mandzukic Juventus | il croato fuori rosa? Le dichiarazioni di Sarri

Mercato Juventus - Mandzukic ha deciso : ecco la sua scelta! Poi altre 3 cessioni : Mercato Juventus- Dopo un’estate da protagonista, la Juventus si prepara anche alla prossima sessione di Mercato invernale. Come riportato nelle ultime ore, Mandzukic avrebbe rifiutato tassativamente il suo trasferimento in Qatar. Scelta ormai quasi definitiva, in attesa di un’ipotetica chiamata dalla Premier League. L’attaccante croato potrebbe decidere di puntare con forte decisione ad un possibile passaggio al Manchester ...

Calciomercato Juventus - Mandzukic : c’è il Manchester United - il nodo sarebbe l’ingaggio : Il Calciomercato della Juventus si muove in uscita e Mario Mandzukic è il primo giocatore da piazzare. Già in estate si era capito che per lui nel progetto bianconero non c’era spazio ma nessuno era riuscito a portarsi a casa il croato. Con l’esclusione dalla lista Champions e nessun minuto in campo la certezza è che l’attaccante dovrà cambiare aria già a gennaio. Nonostante i 33 anni le pretendenti non mancano, tra queste ci sarebbe anche il ...

Juventus - niente trasferimento in Qatar per Mario Mandzukic : trattativa quasi definitivamente saltata : L’attaccante croato difficilmente lascerà la Juventus per trasferirsi in Qatar, sono sorti infatti alcuni problemi che hanno fatto saltare la trattativa Mario Mandzukic non lascerà la Juventus, è infatti quasi definitivamente saltata la trattativa per il trasferimento dell’attaccante croato in Qatar. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’operazione si è arenata per le condizioni economiche del contratto e per alcuni ...

Juventus - la cessione di Mandzukic in Qatar sarebbe in stand-by : In questi giorni in casa Juventus si sta lavorando per definire la questione legata a Mario Mandzukic. Il croato nelle ultime settimane non è stato convocato da Maurizio Sarri e probabilmente non sarà nemmeno nell'elenco dei giocatori a disposizione per la gara contro il Brescia. Il bomber ex Atletico Madrid è in trattativa con l'Al Rayyan, ma l'affare non sta procedendo a passo spedito. Infatti, sabato nel pre partita di Juventus - Verona, ...

Juventus-Verona - le parole di Paratici e Buffon nel pre-partita : novità su Mandzukic - record per il portiere : Fabio Paratici e Gigi Buffon si sono presentati ai microfoni di Sky Sport, poco primi del calcio d’inizio di Juventus-Verona. Queste le parole del direttore sportivo su Mandzukic: “La situazione è in stallo, c’è tempo fino al 30 per il mercato in Qatar. Aspettiamo notizie nei prossimi giorni, vedremo cosa succederà”. Queste, invece, le parole del portiere: “Di nuovo in campo con la maglia della Juventus? ...

Juventus - Mandzukic valutato 10 milioni di euro dai bianconeri (RUMORS) : La Juventus è pronta a disputare la quarta giornata di Serie A contro l'Hellas Verona, prevista per sabato 21 settembre alle ore 18:00 all'Allianz Stadium. Il post Champions League ha sicuramente soddisfatto i tifosi bianconeri, che hanno ammirato una Juventus molto offensiva al Wanda Metropolitano di Madrid, nonostante gli evidenti errori nelle marcature che poi hanno condizionato il risultato finale. Prosegue il lavoro della dirigenza ...

Juventus - l'Al Rayyan sarebbe in vantaggio per Mandzukic : In casa Juventus si sta lavorando per definire il futuro di Mario Mandzukic. Il numero 17 bianconero la scorsa settimana non è stato convocato per la partita contro la Fiorentina proprio perché è al centro di alcune trattative. In particolare, sarebbero due le squadre interessate al centravanti croato, ovvero Al Gharafa e Al Rayyan. I due club del Qatar, dunque, si starebbero contendendo il giocatore juventino, con la società di Doha che in ...

Cessioni Juventus - Mandzukic all’ Al Rayyan : è fatta - cifra monstre : Cessioni Juventus- Archiviata la sessione estiva di mercato, la Juventus è pronta a catapultarsi nuovamente in chiave Cessioni in vista dell’imminente cessione di Mandzukic all’Al Rayyan. Come evidenziato dai colleghi di “TMW“, l’attaccante croato sarebbe ormai ad un passo dal passaggio in Qatar. Occhio alle cifre dell’affare. Non si conoscono ancora le cifre del possibile accordo tra le due società, ma la ...

Cessioni Juventus - nuovo scenario Dybala : novità Mandzukic-Emre Can : Cessioni Juventus- Il mercato bianconero, appena andato in archivio, si prepara a rientrare immediatamente nel vivo con al sessione di mercato invernale. Nelle ultime ore, come riportato dall’odierna edizione del “Corriere di Torino”, Paulo Dybala e la Juventus potrebbero valutare un clamoroso dietrofront con possibile conferme e rinnovo contrattuale. Tuttavia, tutto dipenderà dai prossimi mesi, […] More

Mandzukic Juventus - ai titoli di coda : Qatar sempre più vicino per il croato : Mandzukic Juventus – Mario Mandzukic è pronto a lasciare la Juventus entro il 30 settembre. Il croato sembrava irremovibile sulla decisione di rifiutare qualsiasi proposta per riflettere sul suo futuro fino a gennaio. Ma la mancata convocazione per il match contro la Fiorentina e le parole del Chief Football Officer bianconero, Fabio Paratici, hanno decisamente modificato le cose. Mandzukic Juventus, le ultimissime […] More

Juventus - Mandzukic più vicino all'Al Gharafa - pronta un'offerta da 10 milioni (RUMORS) : La Juventus è pronta a disputare la prima partita di Champions League della stagione, nel match previsto mercoledì 18 settembre alle ore 21:00 al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. I bianconeri dovrebbero rinunciare sia a Douglas Costa che a Pjanic, usciti infortunati dal match di Serie A contro la Fiorentina. Oltre ai due, sicuramente non potranno essere schierati Emre Can e Mandzukic, esclusi da Maurizio Sarri ...

Mandzukic Juventus - cessione in Qatar : ecco quanto incasseranno i bianconeri : Mandzukic Juventus- Come confermato da Fabio Paratici ai microfoni di “Sky Sport” ai margini del calcio d’inizio della sfida di ieri pomeriggio tra Fiorentina e Juventus, Mario Mandzukic sarebbe ormai pronto a dire addio ai colori bianconeri. Mancato convocazione nel match del Franchi di ieri in virtù di un’offerta avanzata dal Qatar. L’attaccante croato analizzerà […] More

Mandzukic Juventus - addio sempre più vicino : ecco dove andrà : Mandzukic Juventus – Nella lista dei convocati diramata nel tardi pomeriggio della giornata di ieri da Maurizio Sarri in vista della sfida in programma quest’oggi tra Fiorentina e Juventus, non compare il nome di Mario Mandzukic. Esclusione dettata dalla volontà della dirigenza bianconera alla ricerca di una nuova sistemazione per il centravanti croato. Esclusione che fa male e sa ormai di […] More

Juventus - per Mandzukic si potrebbero aprire le porte della MLS : piacerebbe ai Los Angeles : Il calciomercato si è chiuso da neanche due settimane, ma nonostante ciò in casa Juventus quello dei trasferimenti resta un tema caldo. Infatti la società bianconera sta già pensando al futuro e ai nuovi giocatori da inserire in rosa. Prima, però, Fabio Paratici dovrà anche pensare a qualche uscita, e in particolare c'è da risolvere la questione legata a Mario Mandzukic. Il croato è fuori dalla lista Champions, e fino ad ora non ha giocato ...