Malattie rare | il caso | medico dei grandi la mia non sapeva nemmeno scriverla

Il piccolo Gabry ha trovato il donatore di midollo osseo Il papà : grati a lui fino alla fine Malattie rare : cosa sapere : Gabriele ha due anni ed è l’unico malato in Italia di una rarissima forma di anemia sideroblastica. Il padre: «Il donatore ha già dato la disponibilità: grati a lui fino alla fine»

Invecchiamento precoce - speranze per Malattie rare : italiani scoprono un nuovo meccanismo : Un team di ricerca internazionale guidato da scienziati italiani dell'Ospedale Bambin Gesù e dell'Istituto Superiore di Sanità ha scoperto un nuovo meccanismo genetico che innesca l'Invecchiamento precoce. I ricercatori lo hanno individuato studiando pazienti affetti da una malattia rara caratterizzata da deficit cognitivo.Continua a leggere

Sanofi Genzyme - specializzata in Malattie rare e sclerosi : cambi al vertice in italia : Novità al vertice di Sanofi Genzyme, la divisione di Sanofi in italia specializzata in malattie rare, sclerosi multipla, oncologia, immunologia

Malattie rare : via libera dell’Ue alla terapia genica anti-sma entro fine anno : Una terapia genica potrebbe dare speranza ai bambini colpiti dalla Sma, l’atrofia muscolare spinale, una malattia rara e mortale che viene ricordata in Italia per il caso Stamina, quando molte famiglie con bambini colpiti da Sma scesero in piazza per avere accesso al controverso metodo Stamina creato da Vannoni. La casa farmaceutica svizzera Novartis, che ha già ottenuto l’approvazione negli Stati Uniti del farmaco Zolgensma* per la ...