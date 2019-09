Mafia | pentito Contorno in Antimafia | ' perché uccidere moglie poliziotto? boss senza

Mafia : pentito Contorno - 'Riina e Provenzano liberi di circolare da latitanti' : Palerm, 27 set. (AdnKronos) - "Io vi posso dire che Riina e Provenzano adesso hanno delle zone fisse, che sono le zone di San Lorenzo, di Sottana, di Altofonte. Queste zone sono tranquillissime: c'è una caserma di Carabinieri con soltanto 4 carabinieri. Il maresciallo e qualcun altro li vede ma fa f

Mafoa : pentito Contorno in AntiMafia - 'Buscetta abbandonato come me' : Palermo, 27 set. (AdnKronos) - "Se voi vi impegnate , tra me e Buscetta, Buscetta domani mattina piò venire pure qua. Però ci deve essere un particolare: Buscetta ha la sua età, conosce ...C’è tanta gente che dalla mafia è stata accantonata, posata. Potrebbero nascere tante cose. Ma come possono nas

Mafia : pentito Contorno - 'i latitanti girano a Palermo e fanno i propri comodi' : Palermo, 27 set. (AdnKronos) - "I latitanti stanno a Palermo, girano, fanno i propri comodi ed i propri traffici. Non penso che non ci si potrebbe arrivare: si arriverebbe, però ci vuole un aiuto perché la persona della borgata può vedere e può sapere". Così il pentito Salvatore Contorno davanti all

Mafia : pentito Contorno - 'Una volta sono l'anti-stato un'altra volta sono il killer' : Palermo, 27 set. (AdnKronos) - "Su due piedi posso dire che una volta sono l'anti-stato e un'altra sono un killer". Così, il 9 agosto 1989, il pentito Salvatore Contorno, davanti alla Commissione nazionale antiMafia. "Non sono mai stato imputato di omicidio, ora sono stato definito il killer dello S

Mafia : pentito Contorno - 'Provenzano detto il 'Professore' perché non ha paura di nessuno' (2) : (AdnKronos) - E Violante: "Le chiedo scusa per la mia insistenza. Le risulta che Provenzano sia mai entrato in contatto con delle autorità, dei rappresentanti di istituti od enti pubblici, approfittando di questo suo modo di presentarsi?". "Non glielo saprei dire. Provenzano prima era dalla parte de

Mafia : pentito Contorno - 'Provenzano detto il 'Professore' perché non ha paura di nessuno' : Palermo, 27 set. (AdnKronos) - Bernardo Provenzano negli anni Ottanta veniva chiamato "il Professore". A raccontarlo è il collaboratore di giustizia Salvatore 'Totuccio' Contorno durante l'audizione davanti alla Commissione antiMafia del 1989. "Lo chiamavano il professore, ma in realtà era un contad

Mafia : pentito Contorno - 'Michele Greco è un grande infamone - come suo padre' (2) : (AdnKronos) - "Il fratello di Michele Greco è stato ammazzato da un suo compagno, non sono i Greco di Ciaculli ad ucciderlo - continua Salvatore Contorno - Un compagno del fratello di Michele Greco ha preso la pistola ed ha sparato ai Greco di Ciaculli, ma non li ha colpiti ed ha colpito il fratello

Mafia : pentito Contorno - 'Michele Greco è un grande infamone - come suo padre' : Palermo, 27 set. (AdnKronos) - "Michele Greco è un grande 'infamone' perché, non so se l'avete letto, l'ho pubblicato sui giornali, suo padre era un infame. Ho portato fuori questa storia proprio per far capire a tanta gente le cose che non sanno, perché ci sono degli atti che parlano e sarebbe bell

Mafia : pentito Contorno - 'io trattato da Stato come una pedina del gioco della dama' : Palermo, 27 set. (AdnKronos) - "Io prima sono servito allo Stato italiano e poi sono Stato abbandonato, mi hanno trattato come una pedina quando si gioca a dama. L'italiano prima mi ha avuto in Italia poi dall'Italia sono passato a Pizza connection, hanno finito i fatti loro e mi hanno abbandonato".

Mafia : pentito Contorno - 'se lo Stato fosse presente la gente l'aiuterebbe' : Palermo, 27 set. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) "Se lo Stato in Italia fosse presente la gente aiuterebbe lo Stato: la gente vede che lo Stato è assente per cui se qualcuno assiste ad un omicidio, un furto o qualsiasi altra cosa se ne va dentro. Se, invece, lo Stato fosse presente qualcuno potr

Mafia : pentito Contorno - 'con arrivo droga sono cambiato io - le cose non erano più le stesse' : Palermo, 27 set. (AdnKronos) - "Ho fatto parte dello Stato, ma precedentemente, ho fatto parte anche del l'antistato. Le cose però sono cambiate: è mutata la mentalità, è stata introdotta la droga. Ho deciso quindi di cambiare io visto che le cose non erano più le stesse: i fatti, dal momento che io

Mafia : pentito Contorno in AntiMafia - 'mia famiglia non è stata protetta dallo Stato'' (2) : (AdnKronos) - E quando il deputato Azzaro gli chiede: "Cambiare casa, ma sempre a Palermo?", Contorno va su tutte le furie e replica: "Che c'entra Palermo? Caso mai in un'altra città o paese d Italia o del mondo. Ho un ragazzo di 14 anni che per quattro anni ha seguito gli studi in lingua inglese in

Mafia : pentito Contorno in AntiMafia - 'mia famiglia non è stata protetta dallo Stato'' : Palermo, 27 set. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) "Rivolgendosi alla Criminalpol e poi al dottor Sica, lei ha ricevuto qualche appoggio?". "Appoggio? Si, quello di trovarmi a Sollicciano, in una camera blindata, praticamente sepolto vivo da due mesi e nove giorni". "Però la sua famiglia è protett

Mafia : pentito Contorno in AntiMafia - 'con stato mi sono trovato peggio che con la Mafia ' (3) : (AdnKronos) - "Vorrei farvi vedere le condizioni in cui mi trovo. E' quasi un mese e mezzo che non riesco ad andare in bagno perché c'è sempre qualcuno che mi sorveglia, dicono che lo fanno per la mia sicurezza. Mi trovo in carcere con l'accusa di associazione a delinquere. A questo punto mi domando