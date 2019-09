M5s | Lombardi | “Nello streaming del 2013 con Bersani non eravamo pronti a fare alleanze”

M5s - Lombardi : “Con chi mi trovo meglio tra Raggi e Zingaretti? Con nessuno dei due”. E spiega : “Gli amici te li scegli - i colleghi no” : “Con chi mi trovo meglio tra Virginia Raggi e Nicola Zingaretti? Con nessuno dei due. No, sto scherzando”. E’ la risposta ironica che la consigliera regionale del M5s, Roberta Lombardi, dà ai giornalisti Maria Latella e Simone Spetia nel corso della trasmissione “24 Mattino”, su Radio24. E spiega: “Sono due persone con cui collaboro politicamente tutti i giorni e con cui lavoro. Non è che vado in vacanza con ...

Cosa ha aggiunto Roberta Lombardi sulla futura alleanza tra M5s e Pd : “Ora serve un'alleanza non solo per sconfiggere l'avversario ma per costruire una visione di Paese che in tanti punti, almeno sulla carta, coincide con quella del Pd”. Lo sostiene Roberta Lombardi, capogruppo 5Stelle nel Consiglio regionale del Lazio in un'intervista a La Stampa. Secondo Lombardi, infatti, “il percorso unitario è preferibile, e non solo per battere qualcuno, ma per la costruzione di un progetto”. Dopo 14 mesi con la Lega ...

L.elettorale : Fumagalli (M5s) - 'no a Porcellum bis - forzatura in Regione Lombardia' : Milano, 19 set. (AdnKronos) - “Altro che legge elettorale, La Lega al massimo può provare a riorganizzare l’elezione di Miss Padania. Sempre che ci riesca. Ognuno faccia quello di cui è capace. Noi tuteliamo gli italiani loro organizzino party in discoteca e lascino perdere la legge elettorale. L’ul

Lavoro : Lombardi (M5s) - ‘tema è sviluppato in fase 2 Rdc con centri impiego’ : Roma, 18 set. (AdnKronos) – “Il tema del #Lavoro è sviluppato nella fase 2 del #Redditodicittadinanza con i centri per l’impiego, per rimettere in piedi il mercato del Lavoro.è il #metodo ci distingue dagli altri:obiettivo è portare i cittadini a reinnamorarsi della #politica”. Così a ‘L’aria che tira’ su La7 è il portavoce M5S presso il Consiglio Regionale del Lazio, Roberta Lombardi. “La ...

Umbria - Lombardi (M5s) : “Patto civico è ritorno alle origini. Fora? Cucinelli? Trovare prima un’agenda comune” : Non alleanze ma apertura su liste civiche al Pd. Per Roberta Lombardi, capogruppo M5s in regione Lazio e autrice di un primo esperimento di convergenza con il Pd di Zingaretti, è “un ritorno alle origini, noi nasciamo come liste civiche nel 2008 da un’idea di Beppe Grillo a seguito del messaggio inascoltato da parte delle forze politiche”. “Un appello che ieri Luigi (Di Maio) ha fatto a tutte le forze politiche per ...

Rdc : Erba (M5s) - 'bene avvio formazione 329 navigator in Lombardia' : Milano, 9 set. (AdnKronos) - Questa mattina è iniziato il corso di formazione per 329 navigator che affiancheranno i dirigenti dei centri per l'impiego prima di procedere all'inserimento al lavoro per coloro che hanno ricevuto il reddito di cittadinanza. "Il reddito di cittadinanza non è un sussidio

Governo : Lombardi (M5s) - ‘difficile votare intesa con Pd su Rousseau’ : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – Far votare sulla piattaforma Rousseau l’ipotesi di accordo tra M5S e Pd “sarebbe nelle nostre corde. Però comunicare in pochi giorni il senso e i punti di un ‘intesa così complessa, perché giustamente il Quirinale ha fretta di mettere in sicurezza il Paese, non mi pare facile. Bisognerà valutare”. Lo dice Roberta Lombardi, esponente M5S, in un’intervista a ‘Il Fatto ...

"Di Maio non sieda nel governo". La M5s Roberta Lombardi invita a trovare l'accordo con il Pd : “Ritengo che i nomi di primo piano di Pd e M5s non dovrebbero far parte di un eventuale nuovo governo. Potrebbero essere divisivi. Ora servono responsabilità e coraggio”. Roberta Lombardi, M5s favorevole all’accordo con i dem, colei che ridicolizzò Pier Luigi Bersani sei anni e passa fa con lo streaming, elegantemente consiglia a Di Maio (e Zingaretti) di non prendersi poltrone. In una intervista sul Fatto ...