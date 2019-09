M5s | lo stop alle trivellazioni favorisce la Grecia | Stefano Patuanelli | autogol sul

Matteo Renzi : con M5s azzardo per stop Salvini : 12.02 Matteo Renzi intervistato su diverse Tv ha spiegato: "L'alleanza con M5S è un incredibile azzardo ma sarebbe stato peggio essere in campagna elettorale contro Salvini". E su Romano Prodi che ha fatto una battuta, associando Italia Viva allo yogurt, ha risposto con una battuta sullo stesso tono: "Prodi è l' ultimo a poter parlare di cibo e politica, lo chiamano er Mortadella...". "Salvini non è un pericolo per la democrazia,ma per ...

Giuseppe Conte stoppa la Pd Paola De Micheli : "Non andarci". Retroscena sulla Tav : "Per non irritare il M5s" : Formalmente la Tav ha fatto cadere il governo di Lega (favorevole) e M5s (contrario). E sull'alta velocità in Valsusa rischia grosso anche il nuovo governo di Giuseppe Conte, visto che i 5 Stelle non hanno cambiato idea mentre il Pd è, come la Lega, a sostegno del progetto. Forse per questo alla cer

Sicilia : stop a voli Vueling per Roma - M5s ‘governo garantisca continuità territoriale’ : Palermo, 20 set. (AdnKronos) – “Da quando il governo Musumeci è in carica abbiamo sentito parlare tanto di continuità territoriale, compagnie aeree tutte Siciliane, tavoli tecnici e politiche per ridurre i costi per chi parte e per chi arriva in Sicilia. Alla prova dei fatti però nulla è cambiato e a subire le conseguenze di questo immobilismo saranno, ancora una volta, i Siciliani”. Così la deputata del M5S all’Ars ...

Sicilia : M5s - 'stop al collegato perché mancano coperture' : Palermo, 17 set. (AdnKronos) - "Non ci sono le coperture finanziarie per andare avanti con la riscrittura del collegato: lo abbiamo appreso attraverso una nota inviata dallo stesso presidente Musumeci". Così i deputati del M5S della V Commissione Ars Giovanni Di Caro, Nuccio Di Paola, Roberta Schill

Pensioni - intesa M5s-Pd : quota 100 depotenziata fino al 2021. Poi lo stop : Uno tra gli uomini più operativi del nuovo governo, di quelli che si occupano di trovare il punto di congiunzione tra le agende di Pd e 5 stelle, la mette giù così con Huffpost: “Alla fine conviene a tutti tenere in vita quota 100, ma con meno soldi e con qualche modifica, così andrà a morire, non ha senso irrigidire le posizioni e dare un alibi a Salvini”. Ecco, il punto di una questione che ...

Governo : don Cosimo Scordato - ‘M5s-Pd più omogenei - stop accanimento Ong’ (2) : (AdnKronos) – E sempre don Cosimo Scordato aggiunge: “Dobbiamo trasformare i problemi in opportunità, è questo il compito della politica”. In Italia come in Europa. “Dobbiamo capire – prosegue – che l’arrivo di queste persone via mare non è un episodio ma uno spostamento epocale e l’Europa non deve essere interessata solo a mantenere lo status quo. Deve essere coinvolta in questa realtà. Deve ...

Governo : don Cosimo Scordato - ‘M5s-Pd più omogenei - stop accanimento Ong’ : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – “Sono contento”. A parlare con l’Adnkronos è don Cosimo Scordato, che dalla Chiesa San Francesco Saverio all’Albergheria di Palermo saluta con favoro il neonato Governo giallo-rosso. Da sempre in prima linea accanto ai più deboli e alle persone in difficoltà, il rettore della chiesa dell’Albergheria vede nell’intesa fra Pd e M5S l’unione di due “gruppi più ...

Zingaretti a Di Maio : "Stop ultimatum o non si va da nessuna parte" | Conte - nuovo incontro con le delegazioni Pd e M5s : Zingaretti ha chiesto al premier di recepire le indicazioni del Colle sul decreto sicurezza. Di Maio apre ma non vuole stravolgimenti e consegna a Conte il suo programma in venti punti.

Napoli - navigator scrivono a Conte : "Stop scontro PD-M5s su di noi" : Napoli, navigator scrivono a Conte: "Stop scontro PD-M5S su di noi" Protestano i navigator della Campania, l'unica regione a non aver firmato la convenzione necessaria ad avviare 471 assunzioni perché il presidente Vincenzo De Luca è contrario. Parole chiave: ...

Manovra M5s-Pd : ?stop aumento Iva - taglio cuneo fiscale e 80 euro allargati : L’obiettivo del nascente governo è caratterizzare una via alternativa a quella leghista, ma senza entrare in conflitto con il decalogo pentastellato. Pd e M5S esplorano i principali terreni d’intesa:?l’intervento sul cuneo fiscale e gli aiuti ai redditi bassi, da declinare sotto il titolo del “piano famiglia”

Crisi di governo : trattativa M5s-Pd - Di Maio “stop senza ok a Conte bis” : Crisi di governo: trattativa M5S-Pd, Di Maio “stop senza ok a Conte bis” Crisi di governo: la trattativa per la nascita del nuovo esecutivo tra Movimento 5 Stelle e Pd prosegue. Sono riuniti ora – martedì 27 agosto (ore 19,00) – i capigruppo delle due forze politiche per cercare di individuare i punti intorno a cui provare a far nascere il programma del nuovo governo. Crisi di governo, i 5 Stelle fermi sul Conte-bis Nelle ...