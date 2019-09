M5s Lazio | un post sulle assenze in Aula scatena la lite via social tra le anime del

M5s - lo stop alle trivellazioni favorisce la Grecia : Stefano Patuanelli - autogol sul metano : Test d'intelligenza per un presidente del consiglio che si definisce «avvocato del popolo» e per il nuovo ministro dello Sviluppo Economico (Stefano Patuanelli, nel caso qualcuno se lo fosse perso). Posto che l' Italia ha un bisogno disperato di metano, grazie al quale ricava anche il 45% dell' elet

M5s Lazio in assemblea regionale il 28 settembre : per essere attivi - crescere nel confronto - continuare a tenere accese le idee : Roma – “Non basta osservare quello che il MoVimento fa o non fa. Se uno ci crede deve diventare attivo, altrimenti perderemo, altrimenti è inutile votarci”. Questo era Gianroberto Casaleggio e questo è ancora lo spirito con cui come M5S ci rivediamo, anche quest’anno, in assemblea regionale. Il prossimo sabato 28 settembre, presso l’Hotel Sheraton Parco de’ Medici a Roma, ci sarà l’occasione di confrontarci, raccogliere le idee, misurarci ...

Porrello (M5s) : depositata PDL per attivare nel Lazio nuovi strumenti partecipazione popolare : “Ieri, insieme al capogruppo di +Europa Radicali Alessandro Capriccioli, ho sottoscritto una proposta di legge per attivare anche nella Regione Lazio nuovi strumenti per la partecipazione popolare”. Lo dichiara in una nota Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale. “Già nella scorsa legislatura abbiamo depositato numerose proposte per fornire i cittadini di efficaci mezzi per intervenire ...

La Regione Lazio verso una maggioranza Pd-M5s. E si aprono nuovi scenari : Il "matrimonio" Pd-M5S nel Lazio potrebbe consumarsi a strettissimo giro di posta e portare la Regione verso un allargamento della maggioranza. È emerso oggi alla Pisana dove la nuova situazione politica italiana scaturita dalla formazione di un nuovo governo M5s-Pd, è stata oggetto di una seduta straordinaria del Consiglio regionale del Lazio richiesta dai consiglieri del centrodestra. Tra i protagonisti la capogruppo del Movimento 5 stelle, ...

Governo : Lazio apripista alleanza Pd-5Stelle - ipotesi 2 tecnici M5s in giunta : Roma, 13 set. (AdnKronos) – La proposta di un’alleanza per le regionali, avanzata da Dario Franceschini e sostenuta da Nicola Zingaretti, è già più che un’ipotesi nella regione guidata dal segretario Pd. Nel Lazio, sin da inizio della legislatura, Pd e M5S hanno stretto un patto programmatico in 7 punti. Un accordo sui temi che è andato avanti con successo in questi mesi. Ora la ‘promozione’ al Governo come ...

Cosa cambia per Roma e il Lazio dopo l'alleanza tra Pd e M5s : Più che alle possibili intese tra M5s e Pd sui singoli temi o ipotetici posti disponibili nella giunta comunale e regionale - a cascata dopo l'accordo di governo tra le due parti - a Roma lo sguardo delle due forze politiche appare rivolto soprattutto alla partita per il Campidoglio nel 2021. La consiliatura di Virginia Raggi, che vede i 5 Stelle governare non senza difficoltà ma con un'ampia maggioranza in Assemblea Capitolina, procede ...

Regione Lazio e Campidoglio - Pd e M5s provano a replicare lo schema che ha portato al Conte 2 : Una convergenza difficile, ma non impossibile che ora ha anche l’avallo del segretario-governatore Zingaretti. Per il momento c’è ancora una certa freddezza, ma le porte sono solo socchiuse. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle stanno provando a replicare in Regione Lazio e al Comune di Roma quanto avvenuto al governo nazionale. A piccoli passi, è vero, ma qualcosa si muove. E la partita non è di poco conto. Da una parte c’è l’ente ...

Roma - De Vito denuncia Di Maio ai probiviri del M5s : “Venti violazioni del codice etico”. E si prepara a tornare in Campidoglio : Marcello De Vito denuncia Luigi Di Maio ai probiviri del Movimento 5 Stelle. Il presidente dell’Assemblea capitolina, attualmente ai domiciliari dopo essere arrestato lo scorso 20 marzo nell’ambito dell’inchiesta sull’iter di realizzazione dello stadio dell’As Roma, ha presentato un esposto contro il capo politico pentastellato per una ventina di presunte violazioni dello statuto e del codice etico dello stesso ...

Pensioni ultima ora : cancellazione Quota 100 - le posizioni M5s-Pd : Pensioni ultima ora: cancellazione Quota 100, le posizioni M5S-Pd Pensioni ultima ora: lo scenario di un possibile cambio di esecutivo rischia di mettere in discussione l’attuale quadro normativo in ambito previdenziale. Il passaggio da un governo composto da M5S e Lega ad un esecutivo sostenuto da M5S, Pd e LeU potrebbe portare delle novità in tal senso. Pensioni ultima ora, che ne sarà di Quota 100? Il governo Conte ha infatti ...

Laboratorio Lazio - dove Pd e M5s collaborano da sponde opposte : È del mese scorso l'approvazione di una legge proposta dal M5s sulla tutela delle aree a rischio, firmata anche dal centrosinistra; l’ampliamento del Parco dell’Appia Antica dello scorso settembre, benedetto dalla maggioranza, fu salutato dai pentastellati come un loro successo

Sergio Mattarella - la rivelazione dell'amico Castagnetti : "Non c'è tempo per fare il governo Pd-M5s" : Secondo Matteo Salvini c'è solo il "10% di possibilità che si torni al voto subito". Probabile, molti la pensano così. Ma non è detto che Sergio Mattarella alla fine dia via libera al governo Pd-M5s. Ne è convinto Pierluigi Castagnetti, uomo di centrosinistra e grande amico del presidente della Repu

Governo in fibrillazione - si parla di elezioni ad ottobre dopo il no a mozione Tav del M5s : A dire il vero nel Governo Conte, quello nato su un contratto sottoscritto da due forze politiche il più delle volte agli antipodi, gli attimi di contrasto e tensione sono stati molteplici. Lega e Movimento 5 Stelle sono arrivati spesso a polemizzare su diversi provvedimenti che il Governo si accingeva ad avviare o che ha avviato. Mai come in questo momento la stabilità dell'esecutivo vacilla. Il pomo della discordia adesso è la Tav, uno degli ...

Regione Lazio - 1 mln per torrente Mollarino. M5s : lavoro porta frutti : Roma – Ammontano a quasi un milione di euro (999.976,29 euro, per la precisione) i fondi europei destinati al Piano di sviluppo rurale a favore del territorio della provincia di Frosinone, erogati attraverso la Regione Lazio. I finanziamenti, nello specifico, interesseranno il progetto di sistemazione idraulica del torrente Mollarino nei comuni di Atina, Villa Latina e Picinisco. “Questo e’ il risultato per aver posto i ...