L’uomo del giorno – Francesco Totti | una vita in giallorosso | ma la storia poteva essere

Tim - Fulvio Conti lascia la presidenza “con effetto immediato”. Entro il 21 ottobre il successore delL’uomo del fondo Elliott : Fulvio Conti lascia la presidenza di Tim, l’ex Telecom Italia. Ma il consiglio dell’ex monopolista italiano della telefonia prende tempo fino al 21 ottobre per trovare un sostituto. Segno che la trattativa fra i francesi di Vivendi, Cdp e Elliott è ancora aperta. Non a caso, del resto, la lista dei papabili è lunga: secondo indiscrezioni in lizza ci sarebbe il presidente di Open Fiber, Franco Bassanini, che però ha smentito un suo ...

Tim - Fulvio Conti lascia la presidenza. Entro il 21 ottobre il successore delL’uomo del fondo Elliott : Fulvio Conti lascia la presidenza di Tim, l’ex Telecom Italia. Ma il consiglio dell’ex monopolista italiano della telefonia prende tempo fino al 21 ottobre per trovare un sostituto. Segno che la trattativa fra i francesi di Vivendi, Cdp e Elliott è ancora aperta. Non a caso, del resto, la lista dei papabili è lunga: secondo indiscrezioni in lizza ci sarebbe il presidente di Open Fiber, Franco Bassanini, che però ha smentito un suo ...

L’uomo del giorno – Michael Ballack - “l’eterno secondo”… : CalcioWeb dedica quest’oggi la consueta rubrica ‘L’uomo del giorno’ all’ex centrocampista tedesco Michael Ballack, che compie 43 anni.. Definito da tanti uno dei calciatori tedeschi più importanti della sua generazione, ha cucito addosso – però – anche l’appellativo di ‘eterno secondo’, per via dei numerosissimi secondi posti ottenuti con le sue squadre di club e con la ...

Lorena Bianchetti e L’uomo del destino : ‘Ci ha fatto anticipare il matrimonio e dopo 3 giorni mio padre è morto’ : Lorena Bianchetti il 9 settembre del 2015 ha sposato il compagno Bernardo De Luca. Dalla loro unione è nata quest’anno, il 5 marzo, una bimba Estelle. Quattro anni fa ad accompagnarla all’altare fu il padre della conduttrice di A sua immagine che però venne improvvisamente tre giorni dopo la cerimonia. Oggi a Storie Italiane ha raccontato un aneddoto che a posteriori legge come un messaggio, non una coincidenza, sulle sue ...

L’uomo del giorno - Josef Bican : il più grande marcatore di tutti i tempi - show in allenamento e leggende : Peccato che la Scarpa d’Oro venne istituita solo nel 1967. E sì, davvero un peccato perché Josef Bican si era già ritirato da oltre dieci anni, altrimenti avremmo avuto un plurivincitore del trofeo tra Messi e Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse argentino ne ha vinte 6, quello portoghese 4, Bican ne avrebbe vinte 5 e per di più consecutive. Era un bomber di razza, i suoi numeri sono impressionanti: 1468 reti contando anche le ...

Diritti inviolabili delL’uomo e dei bambini : elenco e definizione. Quali sono? : Diritti inviolabili dell’uomo e dei bambini: elenco e definizione. Quali sono? Vi sono Diritti che vanno oltre la mera previsione legislativa, in quanto insiti nella natura stessa dell’uomo come essere libero. Si tratta dei cosiddetti Diritti inviolabili, che costituiscono patrimonio non soltanto dell’uomo adulto, ma anche di tutti i giovani e dei bambini (prescindendo dunque dal compimento della maggiore età). ...

L’uomo del giorno - Marco Tardelli : i retroscena sugli inizi e quell’urlo rimasto nella storia… : Quest’oggi, la consueta rubrica di CalcioWeb ‘L’uomo del giorno’ è dedicata a Marco Tardelli, storico calciatore soprattutto della Juventus e della Nazionale e campione del Mondo nel 1982. L’ex centrocampista compie 65 anni. Destro di piede, osservando il suo idolo Gigi Riva (sinistro) diventa ambidestro. Cresce calcisticamente nel San Martino ma viene scartato ai provini da Bologna, Fiorentina e Milan a causa ...

Top e flop : Llorente L’uomo del match. Una doppietta e un rigore procurato : Top e flop della 4a giornata del campionato di Serie A Top Dzeko (Roma) 90 minuti di sofferenza, dove è prezioso anche in fase difensiva, realizza al minuto 93 il goal partita. Un goal importante per la classifica ed il morale della squadra giallorossa. Llorente (Napoli) l’uomo del match. Una doppietta, un rigore procurato in una settimana in cui è stato decisivo anche e soprattutto in Champions. Berardi (Sassuolo) il suo assist di ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Paolo Rossi - l’eroe del Mondiale 1982 : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, giornata emozionante per gli appassionati del mondo del calcio, torna alla mente una giornata storica, è il compleanno infatti di Paolo Rossi. E’ stato uno dei calciatori più importanti, un attaccante eccezionale e che ha dato grosse soddisfazioni con i club italiani e con la maglia della Nazionale italiana. Soprannominato Pablito trascinò l’Italia alla ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Ronaldo - il ‘fenomeno’ (quello vero) : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, è una giornata importante per gli appassionati delle statistiche e per il mondo del calcio, è il compleanno di Ronaldo, l’ex calciatore dell’Inter. Attualmente un dirigente ma è stato uno degli attaccanti più forti in circolazione, non a casa veniva chiamato il ‘Fenomeno’, era dotato di una qualità fuori dal comune, velocità e controllo di palla ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 Settembre : S’indaga sugli affari di Toto con L’uomo della Leopolda : Dieci anni in libertà Come forse avrete saputo (scherziamo…), il Fatto Quotidiano compie 10 anni. Tutto quel che c’era da raccontare, di questa meravigliosa avventura che naturalmente continua, lo trovate nel numero speciale di Millennium in Edicola. Oggi ci facciamo gli auguri con quelli che ci hanno inviato tanti amici del Fatto, personaggi del mondo della cultura e dello […] di Peter Gomez, Antonio Padellaro e Marco ...

L’uomo del giorno – Ante Rebic - la nuova avventura al Milan e la voglia di emergere : La consueta rubrica di CalcioWeb ‘L’uomo del giorno‘ è oggi dedicata all’attaccAnte croato Ante Rebic, l’ultimo giorno della sessione estiva del calciomercato passato al Milan per dar manforte al reparto offensivo rossonero. Rebic, prima di aver fatto bene in Germania, dall’Italia c’era già passato. Due parentesi diverse con la Fiorentina, qualche presenza col Verona e soltanto due gol con la ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Monchi - alla scoperta di talenti : Continua il nostro classico appuntamento con ‘L’uomo del giorno‘, è una giornata importante per gli appassionati delle statistiche e del mondo del calcio, è il compleanno del direttore sportivo Monchi. E’ stato un Buon calciatore, ha trascorso tutta la carriera nel Siviglia, nel ruolo di portiere, si è ritirato dal calcio giocato nel 1999. Poi ha intrapreso la carriera da dirigente e sono arrivate le maggiori ...

“Turbolenza” di David Szalay è un libro sui misteri del volo e delL’uomo : (foto: David McNew/Getty Images) Eccolo, finalmente, il Grande romanzo aviatorio: David Szalay – già autore del pregevole Tutto quello che è un uomo (Adelphi) – torna in libreria grazie allo stesso editore con Turbolenza, un efficace affresco di storie che hanno come minimo comune denominatore l’aeroplano, inteso non semplicemente come mezzo di spostamento di massa simbolo della contemporaneità – ogni capitolo del romanzo, narrato dal ...