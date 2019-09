L’Ue stanzia 117 milioni per il trasporto sostenibile | “Nuove infrastrutture | più sicure

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2019) L’Unione europea ha deciso di investire più di 117di euro in 39 progetti chiave dedicati al, che contribuiranno a stabilire connessioni mancanti in tutto il continente, con particolare attenzione allesostenibili. Lo si legge in una nota ufficiale della Commissione europea. I progetti hanno come obiettivo quello di ridurre il rumore generato dai treni merci, sviluppare e migliorare i collegamenti ferroviari transfrontalieri, e ammodernare leportuali critiche. Violeta Bulc, commissaria responsabile per i Trasporti, ha commentato positivamente l’iniziativa, ribadendo come con questo impegno l’Ue stia “rispettando gli impegni per rendere i trasporti più sostenibili, sicuri e intelligenti“. Nuovo impulso, dunque, alla transizione verso una mobilità a basse emissioni in Europa, “a partire dalle nostre ...

IostudioNews : L’UE stanzia 621 milioni di euro per la ricerca d’avanguardia condotta da scienziati a inizio carriera -… -