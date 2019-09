Lory Del Santo a Mattino Cinque | ‘Eric Clapton mi ha tradito con Naomi Campbell’

“Mi ha tradito con Naomi Campbell”. Lory Del Santo - confessioni bollenti su Eric Clapton : È arrivata divinamente ai 60 anni anche se la vita, con Lory Del Santo, non è stata sempre gentile, anzi. Pensate che le difficoltà per Lory Del Santo iniziarono poco dopo la nascita. I genitori erano poveri e lei nacque in una stalla e subito dopo si ammalò di polmonite. Quando Lory ha solo 3 anni suo padre muore in un incidente d’auto e la madre si ritrova da sola a dover crescere le due figlie Loredana e Paola. Loredana – che poi si farà ...

Lory Del Santo tradita da Clapton con Naomi Campbell - : Serena Granato Lory Del Santo rivela di essere stata tradita in passato da Eric Clapton: la confessione a Mattino 5 Nel corso della nuova diretta di Mattino 5, andata in onda in data odierna su Canale 5, si è parlato con Federica Panicucci di tradimenti, sulla scia del successo ottenuto dall'influencer Giulia De Lellis con l'uscita del libro Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza). E in qualità di ospite in studio, è ...

Mattino Cinque - torbida confessione di Lory Del Santo : "Con chi mi ha tradito Eric Clapton" - nome pazzesco : Ospite di FedErica Panicucci a Mattino Cinque, la showgirl Lory Del Santo ha svelato un dettaglio inaspettato del suo passato. "Eric mi ha tradito con Naomi Campbell - ha rivelato intervistata su Canale 5 -, poi ho saputo che non gli piaceva mica tanto". Ha spiazzato tutti la Del Santo, parlando del

Lory Del Santo : “Eric mi tradì con la Campbell”. Poi la sorpresa a Mattino5 : Lory Del Santo a Mattino 5: il tradimento di Eric Clapton con Naomi Campbell e la sorpresa di Federica Panicucci Si parla di tradimenti a Mattino 5 e Lory Del Santo svela un dettaglio interessante del suo passato. La showgirl italiana confessa di aver scoperto un tradimento di Eric Clapton con Naomi Campbell. Sappiamo bene […] L'articolo Lory Del Santo: “Eric mi tradì con la Campbell”. Poi la sorpresa a Mattino5 proviene da ...

Lory Del Santo in lacrime per il figlio morto : Non posso dimenticare : L'attrice e showgirl è stata intervistata presso gli studi di Mattino 5 in data 13 settembre 2019, Lory è tornata a parlare del suicidio di Loren. Lory Del Santo è stata ospite della puntata di Mattino 5 andata in onda venerdì 13 settembre 2019. Ad un anno dalla morte del figlio Loren, suicidatosi nel 2018 a soli 19 anni, la showgirl ha dichiarato: “È stato un anno annebbiato, è passato velocemente ma è stato come il jetlag”. Mentre Lory ...

Lory Del Santo in lacrime ricorda il figlio : “Non c’è mai niente davvero alle spalle - non possiamo dimenticare” : “È stato un anno annebbiato, è passato velocemente ma è stato come il jetlag”. Così Lory Del Santo si racconta in una lunga intervista a “Mattino Cinque”, a un anno dalla morte del figlio Loren, suicida a 19 anni. E mentre parla della sua esperienza non riesce a trattenere la commozione e le lacrime: “Ti devi sempre sentire in colpa, è colpa tua. Dovrei essere sommersa dalle colpe ma invece io ho cercato di fare tutto bene. Comunque ...

Lory Del Santo/ 'In ogni uomo c'è insito un bastardo' - e di Eric Clapton dice... : Lory Del Santo torna ospite a Mattino5 per parlare della sua vita e si scioglie in lacrime raccontando del dolore e della perdita dei suoi figli

Lory Del Santo in lacrime a Mattino 5 : “Io dovrei essere sommersa dalle colpe - invece sono felice” : A un anno dalla scomparsa del figlio morto suicida, Lory Del Santo è stata ospite di Federica Panicucci a Mattino 5 e, visibilmente emozionata, è tornata a parlare di quella perdita, senza riuscire a trattenere le lacrime. “Quando a un genitore accadono cose del genere – ha detto con gli occhi rossi e lucidi – non fa altro che incolparsi, che ripetersi che è stata tutta colpa sua ed è sbagliato. Io dovrei essere sommersa dalle colpe, invece ho ...

Mattino 5 - Lory Del Santo piange pensando al figlio : “Io sono felice” : Lory Del Santo a Mattino Cinque ricorda il figlio recentemente scomparso Mattino 5, nella diretta di questa mattina, ha dedicato un intero spazio a Lory Del Santo, nota showgirl e regista di The Lady. Lory, insieme a Federica Panicucci, ha ripercorso i momenti più importanti della sua vita, senza escludere la tragedia che l’ha colpita l’anno scorso: il suicidio di suo figlio. Quando a un genitore accadono cose del genere non fa ...

Lory Del Santo : "Marco Cucolo? Abbiamo festeggiato sei anni assieme" (video) : Lory Del Santo, stamattina, è stata la protagonista assoluta di una lunga intervista a 'Mattino 5'. Tra i temi affrontati, anche la scelta di prendere parte, lo scorso anno, al 'Grande Fratello Vip', dopo la morte del figlio Loren. Una scelta supportata anche dal figlio Devin: Se io prendo una decisione, sa che ci sono delle decisioni. Lui mi critica, con ironia, perché mi vorrebbe scalfire. Ma mi ha visto molto forte. Ogni persona è diversa, ...

Lory Del Santo parla ancora della sua maturità hot : Non avevo le mutandine : Nel pomeriggio di martedì 10 settembre, è andata in onda la nuova puntata di Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara d'Urso, che ha visto Lory Del Santo protagonista di un'intervista intimista e dal contenuto particolarmente hot. La showgirl ed ex-concorrente del Grande Fratello Vip è tornata a parlare del suo esame di maturità, dopo le dichiarazioni osé rilasciate nel corso di un intervento registratosi a Rai Radio 1, durante la ...

La storia di Lorys Stival e le piccole grandi bugie di mamma Veronica : le tappe del giallo : Molto prima del delitto di Santa Croce Camerina, l'omicidio del piccolo Lorys Stival, la vita di Veronica Panarello era stata costellata di clamorosi gesti dimostrativi e piccoli grandi segreti. Dall'incontro con Davide Stival alla condanna a 30 anni, passando per il delitto e un'indagine complicatissima, ecco, in attesa della sentenza di Cassazione, tutte le tappe dell'omicidio del piccolo Lorys Andrea Stival.Continua a leggere

Lory Del Santo/ 'Morte dei miei figli? Lotto ogni giorno. Volevo lasciarmi andare…' : Lory Del Santo torna a parlare del dramma legato alla morte dei suoi due figli, della lotta quotidiana continua per andare avanti e del suoi amori.

Mi sono concessa ad un uomo per uscirne illesa! Lory Del Santo e il racconto choc : L'ex naufraga de L'Isola dei famosi, Lory Del Santo, ha rivelato di essersi concessa ad un uomo, per paura di una vendetta. Dopo essere diventata un'indiscussa protagonista del "Grande Fratello Vip 3", il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, Lory Del Santo è tornata al centro dell'attenzione mediatica, per aver dichiarato di aver subito una violenza.-- La showgirl storica di "Drive in" ha abituato i suoi fedeli ...