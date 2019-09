L' oroscopo della settimana fino al 6 ottobre | da Ariete a Vergine | Gemelli ' voto 8'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 27 settembre 2019) L'dal 30 settembre al 1°2019 è pronto a dare la giusta, seppur ipotetica, valenza ai prossimi sette giorni. Sotto analisi odierna, l'Astrologia applicata allacompresa tra l'ultimo giorno di settembre ed i primi sei giorni del nuovo mese,. In primissimo piano le analisi astrologiche estrapolate dalle effemeridi interessanti i primi sei segni dello zodiaco, ovvero, Toro,, Cancro, Leone e. Come sempre, prima di andare a spulciare in modo approfondito tra le novità proposte dalle stelle, è bene dare una piccola anteprima sui segni migliori e peggiori del periodo in esame. Diciamo subito che il periodo si profila ottimo per gli appartenenti a8), sottoposti alle influenze positive di astri benevoli, in primis all'abbraccioLuna in Scorpione e poi dalla Luna in Sagittario. Periodo abbastanza ...

Isamirti27 : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, venerdì 27 settembre, con la Luna nel segno della Vergine. Buona lettura, buon like, buon retwee… - antoferito1 : RT @vladiluxuria: Consulto l’#Oroscopo di oggi sul quotidiano Leggo @leggoit e scopro che per chi è del #cancro come me ed è nato oggi sarà… - ZerounoTv : Oroscopo di inizio autunno: come affronta l’arrivo della nuova stagione ogni segno zodiacale -