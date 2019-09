Loredana Bertè e Renato Zero | Ecco Perchè Hanno Litigato!

A Live - Loredana Bertè ricorda Mia Martini - : Paola Francioni Momento toccante a Live - Non è la d'Urso con Loredana Bertè, che insieme a Barbara d'Urso ha ricordato sua sorella Mia Martini e ha speso parole d'affetto anche per Renato Zero, con il quale non parla da ormai vent'anni Ieri a Live – Non è la d'Urso c'è stato un tempo per sorridere e un tempo per commuoversi. Il secondo è stato con Loredana Bertè, una delle più grandi artiste italiane contemporanee, che nel salotto ...

Loredana Bertè all’Etruria EcoFestival sabato 24 agosto : Etruria EcoFestival, presenta sabato 24 agosto al Parco della Legnara di Cerveteri, a nord-ovest di Roma, Loredana Bertè, con il suo tour estivo "LiBerté - Summer Tour". Gli ultimi anni hanno segnato la rinascita artistica di Loredana Bertè. Protagonista assoluta dell`estate 2018 grazie a "Non ti dico no" (il brano con i Boomdabash), che è anche il primo estratto del nuovo album di inediti "LiBerté, la cui copertina è stata pensata dalla stessa ...

Festival Show a Lignano Sabbiadoro con Elettra Lamborghini - Loredana Bertè e molti altri : Sono stati annunciati gli ospiti della tappa di Festival Show a Lignano Sabbiadoro. Nella serata di martedì 20 agosto, condotta da Anna Safroncik con Paolo Baruzzo, a Lignano Sabbiadoro (Udine), si esibiranno Elettra Lamborghini e Loredana Bertè ma anche Luca Carboni, Alexia e i Neri Per Caso. Alla Beach Arena sono attese le esibizioni di Alessandro Casillo e di Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne ed ex inquilino della casa del ...

Loredana Berté fa l’autostop per andare in Puglia a trovare Al Bano : “Spero che qualche macchina mi raccatti” : Loredana Bertè sta girando l’Italia con il suo tour estivo con cui sta facendo ballare migliaia di persone al suono del suo tormentone estivo “Tequila e San Miguel” e proprio per questo si trova ora in Puglia. Approfittando dell’occasione, la cantante ha deciso di fare una visita ad Al Bano nella sua tenuta di Cellino San Marco e per raggiungerlo ha fatto l’autostop. La scena è stata immortalata in alcuni video che ...

Loredana Bertè fa l'autostop per andare a trovare Al Bano in Puglia : L'eclettica cantante ha pubblicato sui social alcuni video in cui si mostra sul ciglio della strada intenta a chiedere un passaggio per raggiungere la Tenuta di AlBano a Cellino San Marco. Loredana Bertè è una delle regine di questa estate musicale. Oltre al suo singolo "Tequila e San Miguel", la Bertè è in tutte le radio con il featuring della canzone di Fabio Rovazzi "Senza Pensieri". Tanta buona musica che la sta portando a ...

Il video di Senza Pensieri di Rovazzi feat. J-Ax e Loredana Bertè - l’analisi ironica della società con tante guest star : Da oggi è disponibile il video ufficiale di Fabio Rovazzi per Senza Pensieri, il nuovo singolo con J-Ax e Loredana Bertè. Partecipano al video Paolo Bonolis, Fabio Fazio, Loredana Bertè, J-Ax, Enrico Mentana, Terence Hill, Maccio Capatonda, Karen Kokeshi, Max Biaggi, Gigi Marzullo, Sascha Burci "Anima" e Danti. La clip è scritta e diretta da Fabio Rovazzi che unisce le sue due passioni: la musica e il cinema. Il risultato è un corto che ...