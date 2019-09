LIVE Serbia-Francia | Semifinale Europei volley 2019 in DIRETTA | transalpini in vantaggio

Fonte : oasport

(Di venerdì 27 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-11 Petric gioca con le mani del muro e risolve una situazione quanto mai complicata, dopo una cattiva gestione in ricezione. 14-10 Ngapeth infila la palla tra le mani di Podrascanin e la rete. 13-10 Atanasijevic tira fortissimo al servizio, male la ricezione dei padroni di casa e Boyer forza l’attacco e sbaglia. 13-9 Boyer prova ad appoggiare una palla troppo attaccata alla rete ma sbaglia. 13-8 Terzo servizio devastante di Le Roux che mette in difficoltà la difesa serba. Per Lyneel è un gioco da ragazzi chiudere in diagonale. Time out Kovac. 12-8 Ngapeth sin qui una vera e propria sentenza. Mani fuori con Petric. 11-8 Kovacevic prova a risolvere la situazione dopo una pessima ricezione ma la palla termina out. 10-8 Boyer vola altissimo e schiaccia fortissimo sulla testa di Petric. 9-8 Lisinac colpisce alla spalla Grebennikov ...

zazoomnews : LIVE Serbia-Francia Semifinale Europei volley 2019 in DIRETTA: padroni di casa alla caccia della finale - #Serbia-… - zazoomblog : LIVE Serbia-Francia Semifinale Europei volley 2019 in DIRETTA: padroni di casa alla caccia della finale - #Serbia-… - zazoomnews : LIVE Serbia-Francia Semifinale Europei volley 2019 in DIRETTA: padroni di casa favoriti - #Serbia-Francia… -