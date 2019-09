LIVE Francia-Serbia 2-2 | Semifinale Europei volley 2019 in DIRETTA | il tie-break deciderà

Fonte : oasport

(Di venerdì 27 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-17 Laporta il match al tie-. 24-17 Boyer fortissimo, Petric non ci arriva nonostante la deviazione del muro. 24-17 Ancora un errore in attacco dei padroni di casa. 23-16 Errore in attacco di Lyneel, laci prova. 23-15 Bellissima pipe di Lyneel, nulla da fare per la difesa. 22-15 Muro di Petric che sfida con lo sguardo Ngapeth. Alla fine i due si scambiano un segno d’intesa. 22-14 Ottimo primo tempo di Podrascanin. 22-13 Attacco sull’asta dellache sembra aver mollato un po’ il colpo in attesa del tie-. 21-13 Colpisce malissimo la palla Lisinac. La palla finisce lunghissima. 20-13 Petric pass tra le mani del muro e prova a dare il la alla rimonta serba. 20-12 Anche lui ci riprova e sbaglia. Palla in rete. 19-12 Kovacevic Ace! 19-11 Ci riprova ma questa volta Lyneel sbaglia. 19-10 ...

