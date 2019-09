LIVE Francia-Serbia 1-2 | Semifinale Europei volley 2019 in DIRETTA | i padroni di casa

Fonte : oasport

(Di venerdì 27 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.47 Laha giocato un set di altissimollo. Iditroppo imprecisi sia al servizio che in attacco. 21-25 Incredibile invasione di Ngapeth!!!!! Terzo set alla. 21-24 Lisinac difende una diagonale impressionate e Atanasijevic chiude con una diagonale strettissima. 21-23 Cambiata la decisione il tocco c’è. 22-22 Parallela out di Atanasijevic, chiesto il challenge. 21-22 PIPE NGAPETH!!!! Stratosferico lo schiacciatore transalpino! Time out Kovac. 20-22 Errore al servizio di Lyneel. 20-21 Un po’ di confusione in campo. Tante difese da una parte e dall’altra. Boyer alla fine sbroglia la situazione con un buon mani out. 19-21 Grebennikov è miracoloso a fondo campo e Boyer chiude un punto importantissimo. 18-21 Secondo errore al servizio per Ngapeth. Il set sta sfuggendo di mano ai ...

