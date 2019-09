LIVE Francia-Serbia 1-1 | Semifinale Europei volley 2019 in DIRETTA | Atanasijevic guida la

Fonte : oasport

(Di venerdì 27 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-0 Ma che giocatore Ngapeth!!!!! Difende il pallonetto avversario e contro il muro a tre appoggia la palla in posto cinque, 2-0 Disastro. Jovovic e Petric non si capiscono e spediscono all’ultimo istante la palla dall’altro lato. Ngapeth attacca subito e mette facilmente a terra. 1-0 Errore al servizio di. Inizia il terzo set, al servizio la. 22.08 Lamai doma torna in corsa. Laha sbagliato nuovamente troppo e questa volta i ragazzi di Kovac,ti da unfantastico, ne hanno approfittato. 23-25 Incredibile Lyneel!!! Dopo aver portato ad un solo punto i suoi pesta la linea di fondo campo al servizio! Latorna in parità. 23-24 Cosa sta combinando Lyneel!!! Ancora un ace! Lain grandissima difficoltà in questo turno al servizio. 22-24 Ngapeth annulla il ...

