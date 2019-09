LIVE Francia-Serbia 1-0 | Semifinale Europei volley 2019 in DIRETTA | Ngapeth e Boyern

LIVE Serbia-Francia - Semifinale Europei volley 2019 in DIRETTA : transalpini in vantaggio 13-9 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-11 Petric gioca con le mani del muro e risolve una situazione quanto mai complicata, dopo una cattiva gestione in ricezione. 14-10 Ngapeth infila la palla tra le mani di Podrascanin e la rete. 13-10 Atanasijevic tira fortissimo al servizio, male la ricezione dei padroni di casa e Boyer forza l’attacco e sbaglia. 13-9 Boyer prova ad appoggiare una palla troppo attaccata alla rete ma ...

20.32 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Francia-Serbia, Semifinale degli Europei maschili di volley 2019. Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Francia-Serbia, prima Semifinale degli Europei maschili di volley 2019. Le due squadre vengono da un percorso molto similare. I padroni di casa sono stati veramente formidabili sin qui e hanno vinto tutte le partite, concedendo un solo ...

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Francia-Serbia, prima Semifinale degli Europei maschili di volley 2019. Le due squadre vengono da un percorso molto similare. I padroni di casa sono stati veramente formidabili sin qui e hanno vinto tutte le partite, concedendo un solo set all'Italia. Anche i ragazzi di Kovac hanno fatto percorso netto nella competizione continentale, a ...

LA CRONACA DELLA DISFATTA DELL'ITALIA 22.38 La nostra DIRETTA LIVE termina qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 22.37 La sensazione è che questa Francia non fosse inarrivabile, l'Italia tuttavia non è mai entrata veramente in partita, l'approccio è stato quello sbagliato. 22.34 Impietose le statistiche degli azzurri. Si ...

14-24 Primo tempo della Francia, Nelli contenuto dal muro. 14-23 C'è l'invasione di Lyneel, la moviola dà ragione all'Italia e allungherà un pochino il brodo. 13-24 Murato Nelli, richiesta di moviola dell'Italia. Ininfluente ai fini del punteggio. 13-23 Errore in palleggio di Sbertoli. 13-22 Mani fuori di Lyneel. La tortura sta per concludersi. 13-21 Difese ad oltranza ...

5-15 Ngapeth ci fa malissimo in diagonale. Ora è un supplizio. Entrano Sbertoli e Cavuto per Giannelli e Zaytsev. La mossa della disperazione. 5-14 L'Italia è uscita di partita. Zaytsev attacca fuori. Intanto è entrato Lavia per Juantorena. Si profila una dolorosa imbarcata. 5-13 In rete la battuta di Nelli. 5-12 Dopo quattro ace, Boyer ci grazia con un servizio in rete. 4-12 Assurdo ...

4-7 Anzani non riesce a difendere un attacco non irresistibile di Lyneel. 4-6 Piano mura il primo tempo di Le Roux. 3-6 Pipe di Juantorena. 2-6 In rete la battuta di Juantorena. Il secondo arbitro vede un'infrazione della Francia, doppio tocco. 2-5. 1-6 Si è spento l'attacco azzurro, Boyer non sbaglia più niente. Gli azzurri sembrano aver alzato prematuramente bandiera bianca. ...

18-20 Difesi sia Nelli sia Juantorena, poi muro di Piano su Ngapeth. 17-20 Ngapeth questa volta non sbaglia in diagonale, in ritardo il muro azzurro. 17-19 Ngapeth attacca fuori. Time-out Francia. 16-19 Fuori anche la battuta di Lyneel. 15-19 Altra occasione sprecata in contrattacco, Zaytsev la mette fuori. 15-18 Boyer attacca sull'asta. 14-18 Sbaglia la battuta Boyer. 13-18 Murato ...

8-11 Mani fuori di Ngapeth, purtroppo Nelli non è entrato bene in partita, non sta riuscendo ad attaccare con continuità. 8-10 Dopo l'ace arriva l'errore per Zaytsev. Entra Lyneel per Tillie. 8-9 Ace di Zaytsev, piega le mani a Tillie. 7-9 Primo tempo di Piano. 6-9 Niente da fare, da 6-5 a 6-9, ancora Le Roux. 0-4 per la Francia, è una costante per l'Italia subire questi ...

3-3 Mani fuori di Zaytsev dopo una brutta ricezione di Colaci. 2-3 Invasione a rete di Zaytsev, in precedenza difesa la pipe in pallonetto di Juantorena. 2-2 In rete la battuta di Juantorena. Come sempre in questo fondamentale fatichiamo a dismisura. 2-1 La Francia difende tutto su Anzani e Juantorena, poi Ngapeth esagera e la mette fuori da metà campo, senza saltare. 1-1 Risponde subito ...

16-23 Ace di Giannelli con l'aiuto del nastro. 15-23 Parallela di Juantorena. 14-23 Due difese di Zaytsev, ma in contrattacco non riusciamo a pungere. Poi primo tempo di Le Roux. 14-22 Si ferma la serie di Boyer, battuta in rete. 13-22 Terzo ace consecutivo di Boyer, questa volta la vittima è Lavia. Entra Candellaro per Piano. 13-21 Altro ace di Boyer, questa volta su Colaci. Azzurri in ...

8-10 Muro a uno importante di Juantorena su Boyer. 7-10 Esce il bagher di Juantorena. Anzani non aveva chiuso il primo tempo. E' l'Italia vista in tutto l'Europeo, troppo altalenante. 7-9 Difesa pazzesca di Ngapeth su Zaytsev, poi Juantorena murato. Era un'occasione. 7-8 Il muro contiene l'attacco di Tillie, poi pallonetto di Juantorena. 6-8 Juantorena accorcia le ...

20.54 INNO DI MAMELI! 20.53 Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Atmosfera da brividi! 20.51 La speranza è che Simone Giannelli abbia riacquistato una condizione di forma discreta dopo la febbre ed il virus intestinale che lo hanno debilitato nello scorso fine settimana. Dalle mani del palleggiatore passano tutte le speranze azzurre di espugnare Nantes. 20.49 L'Italia ...

La presentazione della partita – La Francia ai raggi X Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Francia, quarto di finale degli Europei 2019 di volley maschile: il giorno del giudizio è arrivato, tutto è pronto per la partita delle partite, la grande classica dello sport internazionale, lo scontro epocale tra due scuole di pensiero, la battaglia titanica tra gli azzurri e i ...