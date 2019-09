LIVE Atletica | Mondiali 2019 in DIRETTA | subito in gara Filippo Tortu Epis e Dossena per

Atletica - Mondiali Doha 2019 : due atlete keniane escluse per LIVElli troppo alti di testosterone : Non finiscono le esclusioni dai Mondiali di Atletica di Doha 2019: dopo che il tribunale federale svizzero ha annullato la sospensione della norma IAAF che impone alla sudafricana Caster Semenya (e alle altre atlete intersex) cure ormonali per poter gareggiare con le donne, altre due atlete keniane sono state tenute fuori dalla rassega iridata. Ai Mondiali di Atletica in programma a Doha tra fine settembre ed inizio ottobre, oltre alla 28enne ...

LIVE Atletica - Coppa Europa 2019 in DIRETTA : 11 agosto - Italia terza dopo 33 eventi. Bogliolo da favola : vince i 100 ostacoli! Bravi Desalu - secondo e Trost - terza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.18: Inizia male Vicenzino che con 5.87è decima nel lungo dopo la prima rotazione di salti 17.17: Ci sono quattro atlete davanti nei 5000, poi staccate altre quattro atlete tra cui Tommasi che lotterà per il quinto posto 17.16: Nullo anche l’ultimo lancio di Rosa che, con gli inserimenti di Guba e Cerwenkova, scende all’ottavo posto 17.09: Iniziato anche il lungo femminile con ...

LIVE Atletica - Coppa Europa 2019 in DIRETTA : 11 agosto - l’Italia si gioca il podio : Crippa - Bogliolo e le staffette per coltivare il sogno : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50: Questi i protagonisti della gara maschile con Stecchi, bravissimo nella stagione indoor, a rappresentare gli azzurri contro Alberto (Fra), Lisek (Pol), Filippidis (Gre), Valles (Esp), Kiru (Ukr), Kudlicka (Cze), Blech (Ger), Lavillenie (Fra), Myers (Gbr), Svard Jacobsson (Swe), Wecksten (Fin) 14.48: Tra dieci minuti scatteranno i primi tre concorsi della giornata clonclusiva: asta ...

LIVE Atletica - Coppa Europa 2019 in DIRETTA : 11 agosto - l’Italia si gioca il podio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della Coppa Europa a squadre – Gli italiani in gara a Bydgoszcz – Il regolamento della Coppa Europa 2019 – I convocati dell’Italia ai raggi X – La cronaca della seconda giornata – La presentazione della terza giornata di gare – Il programma di oggi (11 agosto) – Gli italiani in gara oggi (11 agosto) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata della ...

LIVE Atletica - Coppa Europa 2019 in DIRETTA : 10 agosto - Italia terza dopo 16 eventi!!! Fantastici assoli di Davide Re nei 400 e Yeman Crippa nei 5000! Secondo Jacobs - terzi Sottile e Chgbolu : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.47: E’ SECONDA MARTA ZENONI!!! Bravissima l’azzurra che ha fatto la selezione negli ultimi due giri, ed ha perso solo contro la svedese che ha un gran finale. Prima Ngarambe in 9’07″06, Secondo posto per Zenoni in 9’08″34, terza la spagnola Pereira in 9’09″76 che è il personale. A seguire Polonia, Germania, Svizzera, Finlandia, Francia, Gbr, ...

LIVE Atletica - Coppa Europa 2019 in DIRETTA : 10 agosto - fantastici assoli di Davide Re nei 400 e Yeman Crippa nei 5000! Secondo Jacobs nei 100 - Sottile terzo nell’alto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.21: E’ un grande terzo posto quello di Maria Benedicta Chigbolu!!!! L’azzurra si mette alle spalle della polacca Swiety Ersetic che vince in 51″23, davanti a Sptunger che rimonta nel finale e chiude in 51″84, terza l’azzurra in 52″19, poi Francia, Repubblica Ceca, Gbr, Ucraina, Svezia 18.18: C’è Maria Benedicta Chigbolu al via dei 400 piani donne ...

LIVE Atletica - Coppa Europa 2019 in DIRETTA : 10 agosto - fantastico assolo di Davide Re nei 400 metri! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.13: Nell’alto Sancho continua a stupire e supera 2.26 17.11 Grazie alla vittoria di Davide Re, l’Italia sale al sesto posto in classifica con 48 punti. In testa Francia e Polonia con 67. 17.10 Davide Re ha letteralmente demolito la concorrenza con un rettilineo finale convincente. Ha preceduto nettamente il britannico Cowan (46″18) e lo spagnolo Husillos ...

LIVE Atletica - Coppa Europa 2019 in DIRETTA : 10 agosto - Randazzo ottimo nel lungo - bene Malavisi e Dosso : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.52 Nell’asta femminile hanno superato i 4,36 metri Malavisi, Bengtsson (Svezia) e Guillon-Romarin (Francia). Non sono ancora entrate in gara le due favorite, la greca Stefanidi e la tedesca Ryzih. 16.50 Ora inizia la gara del martello maschile, dove l’Italia schiera il 41enne Marco Lingua. In questa prova dovremo stringere i denti, già un risultato intorno all’ottava ...

LIVE Atletica - Coppa Europa 2019 in DIRETTA : 10 agosto - l’Italia vuole volare con Jacobs - Re e Bogliolo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.30 Benvenuti amici di OA Sport. Le gare inizieranno alle 16.00. Obiettivo salvezza per l’Italia nella Coppa Europa 2019 – Il programma della Coppa Europa a squadre – Gli italiani in gara a Bydgoszcz – Il regolamento della Coppa Europa 2019 – I convocati dell’Italia ai raggi X – La cronaca della prima giornata – La presentazione della seconda ...

LIVE Atletica - Coppa Europa 2019 in DIRETTA : 9 agosto - Italia : inizio in salita. Osakue solo quinta nel disco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.01: Nullo per Osakue. Deludente il suo quinto posto attuale che potrebbe anche peggiorare ma non certo migliorare. Non un grande inizio per l’Italia. Dall’azzurra ci si attendeva un lancio da finale 18.59: Osakue resta quinta dopo la seconda rotazione di lanci. Ora l’ultimo tentativo per entrare fra le prime quattro e assicurarsi l’ultimo lancio 18.57: ...